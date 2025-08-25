Gaza: colpito in due fasi l'ospedale Nasser, ci sono almeno 20 vittime, cinque sono operatori dell'nformazione

L'attacco di questa mattina è stato "una barbarie estrema", questo il commento a Sky news Uk del chirurgo Nick Maynard , che lavorava nell'ospedale Nasser dall'inizio dell'estate. "Ho lavorato in questi ospedali e quando vengono bombardati devi concentrarti sul tuo lavoro - ha detto - Sei lì per un solo motivo: aiutare le persone". Il chirurgo britannico ha aggiunto che si è trattato di un "tipico doppio attacco che gli israeliani usano frequentemente", che prende di mira un'area e poi la colpisce ancora, poco dopo, quando intervengono i servizi di emergenza .

Idf esprime "rammarico" per vittime civili

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver lanciato un attacco nell'area. La protezione civile di Gaza ha dichiarato che sono cinque i giornalisti tra le almeno 20 persone uccise negli attacchi israeliani che hanno colpito l'ospedale Il portavoce dell'agenzia, Mahmud Bassal, ha dichiarato che «il bilancio finora è di 20 martiri, tra cui cinque giornalisti e un membro della Protezione civile». Secondo gli osservatori dei media, circa 200 giornalisti sono stati uccisi in quasi due anni di guerra tra Israele e Hamas. Secondo Sky News, il quinto reporter ucciso è Ahmed Abu Aziz, morto a causa delle ferite riportate dopo i raid.

Operazione mirata per cancellare voci ?

I reporter sono Hussam al-Masri, cameraman dell'agenzia di stampa Reuters, Mohammed Salama, che lavorava per al-Jazeera, Mariam Dagga, collaboratrice dell'Associated Press, Moaz Abu Taha, giornalista della Nbc e Ahmad Abu Aziz.

"Siamo costernati nell’apprendere della morte del collaboratore di Reuters Hussam al-Masri e delle ferite riportate da un altro nostro collaboratore, Hatem Khaled, negli attacchi israeliani all’ospedale Nasser di Gaza oggi - la dichiarazione di un portavoce di Reuters in un comunicato - Stiamo cercando urgentemente ulteriori informazioni e abbiamo chiesto alle autorità di Gaza e di Israele di aiutarci a ottenere assistenza medica urgente per Hatem". Reuters riferisce che la diretta dall’ospedale, gestita da al-Masri, si è interrotta improvvisamente in coincidenza con il primo attacco.L'Associated Press ha dichiarato di essere "sconvolta e addolorata" nell’apprendere della morte di Mariam Dagga, 33 anni, giornalista e fotoreporter che collaborava come freelance con l’agenzia di stampa dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

Nuovi appelli per sanzioni

Francesca Albanese ha chiesto sanzioni dopo l'uccisione dei giornalisti e del personale della protezione civile. In un post su X, l'inviata dell'Onu ha scritto: "Soccorritori uccisi in servizio. Scene come questa si verificano ogni momento a Gaza, spesso invisibili, in gran parte non documentate. Imploro gli Stati: quanto altro deve ancora essere visto prima di agire per fermare questa carneficina? Rompete il blocco. Imponete un embargo sulle armi. Imponete sanzioni".



