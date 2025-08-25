Gaza: colpito in due fasi l'ospedale Nasser, ci sono almeno 20 vittime, cinque sono operatori dell'nformazione

Gabriele Manzo

25 agosto 2025, ore 17:00

Classico attacco di Israele, dopo il primo bombardamento il secondo contro i soccorsi. questa volta colpita una nutrita pattuglia di giornalisti

Anche oggi una tragica situazione nel quadro di vittime continue durante gli attacchi di Israele praticamente totali, tra aria e terra su Gaza. Colpito nuovamente l’ospedale Nasser, che si trova nel sud di Gaza.

Attacco in due fasi

L'attacco di questa mattina è stato "una barbarie estrema", questo il commento a Sky news Uk del chirurgo Nick Maynard, che lavorava nell'ospedale Nasser dall'inizio dell'estate. "Ho lavorato in questi ospedali e quando vengono bombardati devi concentrarti sul tuo lavoro - ha detto - Sei lì per un solo motivo: aiutare le persone". Il chirurgo britannico ha aggiunto che si è trattato di un "tipico doppio attacco che gli israeliani usano frequentemente", che prende di mira un'area e poi la colpisce ancora, poco dopo, quando intervengono i servizi di emergenza.


Idf esprime "rammarico" per vittime civili

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver lanciato un attacco nell'area. La protezione civile di Gaza ha dichiarato che sono cinque i giornalisti tra le almeno 20 persone uccise negli attacchi israeliani che hanno colpito l'ospedale Il portavoce dell'agenzia, Mahmud Bassal, ha dichiarato che «il bilancio finora è di 20 martiri, tra cui cinque giornalisti e un membro della Protezione civile». Secondo gli osservatori dei media, circa 200 giornalisti sono stati uccisi in quasi due anni di guerra tra Israele e Hamas. Secondo Sky News, il quinto reporter ucciso è Ahmed Abu Aziz, morto a causa delle ferite riportate dopo i raid.

Operazione mirata per cancellare voci ?

I reporter sono Hussam al-Masri, cameraman dell'agenzia di stampa Reuters, Mohammed Salama, che lavorava per al-Jazeera, Mariam Dagga, collaboratrice dell'Associated Press, Moaz Abu Taha, giornalista della Nbc e Ahmad Abu Aziz.

"Siamo costernati nell’apprendere della morte del collaboratore di Reuters Hussam al-Masri e delle ferite riportate da un altro nostro collaboratore, Hatem Khaled, negli attacchi israeliani all’ospedale Nasser di Gaza oggi - la dichiarazione di un portavoce di Reuters in un comunicato - Stiamo cercando urgentemente ulteriori informazioni e abbiamo chiesto alle autorità di Gaza e di Israele di aiutarci a ottenere assistenza medica urgente per Hatem". Reuters riferisce che la diretta dall’ospedale, gestita da al-Masri, si è interrotta improvvisamente in coincidenza con il primo attacco.L'Associated Press ha dichiarato di essere "sconvolta e addolorata" nell’apprendere della morte di Mariam Dagga, 33 anni, giornalista e fotoreporter che collaborava come freelance con l’agenzia di stampa dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

Nuovi appelli per sanzioni

Francesca Albanese ha chiesto sanzioni dopo l'uccisione dei giornalisti e del personale della protezione civile. In un post su X, l'inviata dell'Onu ha scritto: "Soccorritori uccisi in servizio. Scene come questa si verificano ogni momento a Gaza, spesso invisibili, in gran parte non documentate. Imploro gli Stati: quanto altro deve ancora essere visto prima di agire per fermare questa carneficina? Rompete il blocco. Imponete un embargo sulle armi. Imponete sanzioni".


