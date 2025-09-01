Gaza: nuova iniziativa per spezzare il blocco agli aiuti umanitari, in partenza la

La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla salpata ieri da Barcellona per portare aiuti umanitari a Gaza , è rientrata all'alba di oggi nel porto catalano a causa del maltempo che si è abbattuto sul nordest della Spagna. Lo segnalano fonti dell'organizzazione rilanciate dai media iberici. La decisione di rientrare è stata presa per garantire la sicurezza degli equipaggi che trasportano oltre 300 attivisti, fra cui Greta Thunberg. E’ in corso una riunione per decidere come e quando ripartire. Global Sumud Flotilla è la più grande iniziativa umanitaria organizzata finora per cercare di superare il blocco navale imposto da Israele attorno alla Striscia di Gaza , e far arrivare degli aiuti ai civili palestinesi . La partenza è stata programmata in due momenti , il 31 agosto e il 4 settembre. C’ è il contributo di tante persone normali ma anche di persone note, in Italia la sostengono, tra gli altri, , Zerocalcare , Alessandro Gasmann e lo storico Alessandro Barbero . Nel coordinamento dell'iniziativa sono coinvolti 44 Paesi .

La Global Sumud Flotilla si definisce una "flotta nonviolenta di imbarcazioni di piccole dimensioni", senza affiliazioni con governi o partiti politici. Sumud è una parola araba da anni legata alla lotta palestinese, che può significare "fermezza", "perseveranza" o "resistenza". "Anche se apparteniamo a diverse nazioni, e abbiano fedi religiose e ideali politici diversi, siamo uniti da una verità: che l'assedio e il genocidio devono finire", dichiarano gli organizzatori sul sito dell'iniziativa, che sarà simile a quelle precedenti della nave Madleen, a giugno, e dalla Handala a fine luglio. Entrambe navi della Freedom Flotilla fermate dalle autorità israeliane prima di arrivare a Gaza.

I portuali genovesi avvertono Israele: “Se perdiamo contatto con la Sumud Flotilla, bloccheremo l’Europa”

Questa volta il viaggio è più ambizioso: è attesa la partecipazione di decine di imbarcazioni, che si sono divise in due tranche. La prima è salpata il 31 agosto dalla Spagna e altri porti vicini (anche uno italiano al Nord, che non è stato reso noto), la seconda si unirà il 4 settembre, salpando dalla Tunisia e altri luoghi del Mediterraneo centrale (inclusi due italiani).Alla base dell'iniziativa c'è la non-violenza. Se i militari israeliani dovessero bloccare le imbarcazioni, come sembra probabile vedendo i precedenti, gli attivisti saranno preparati a rispondere in modo pacifico. Proprio in quelle fasi, secondo gli organizzatori, l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale sarà cruciale. Il ‘contatto' è previsto pochi giorni dopo la partenza della seconda parte di navi, il 4 settembre.



