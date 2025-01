Gazzelle annuncia “INDI”, il nuovo album in uscita il 24 gennaio

È con un post su Instagram che Gazzelle annuncia ai suoi fan l’uscita di “INDI”, un nuovo album che anticipa i grandi live estivi. L'annuncio è stato dato con un video che lo ritrae in una breve corsa in cui imita l’iconico “Forrest Gump”. In sottofondo si sente la voce del cantante: «Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà o come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento oppure come la forma senza forma delle nuvole, quella che sembra che tra cinque minuti pioverà». In seguito, Gazzelle si ferma e annuncia: «Sono un po’ stanchino, mi sa che è meglio se torniamo a casa. È meglio se torniamo a casa». La clip continua con l’annuncio del nuovo album e del titolo. Numerosi i commenti di gioia dei fan e richieste della data di uscita del disco: “QUANDOOO”, “Oggi è proprio una bella giornata”, “Fuori il ????” oppure “Noi siamo pronti a piangere”. Dopo “Superbattito” nel 2017, “Punk” nel 2018, “OK” nel 2021 e “Dentro” nel 2023, “INDI” sarà il quinto disco di inediti e si preannuncia essere un ritorno alle origini del cantante.





La data di uscita e la tracklist

Fino ad oggi non era stato svelato alcun indizio in merito alla data di rilascio, ma qualche ora fa Gazzelle ha pubblicato un ulteriore post in cui annuncia che “INDI” verrà pubblicato il 24 gennaio. Insieme a questa notizia, il cantautore ha condiviso anche la copertina del disco, che raffigura un ragno nero su sfondo bianco, e la tracklist del suo ultimo progetto discografico. Oltre a “Noi no”, “Come il pane”, “Tutto qui” e “Mezzo secondo”, si aggiungono altre sette tracce inedite: “Piango anche io”, “Grattacieli meteoriti gli angeli”, “Stammi bene”, Da capo a 12”, “Foglie”, “Il mio amico si sposa” e “Non lo sapevo”, per un totale di undici tracce.





Il tour estivo

In attesa dell’uscita del prossimo disco, Gazzelle ha già annunciato due appuntamenti imperdibili per l’estate 2025: il 7 giugno si esibirà al Circo Massimo di Roma, mentre il 22 allo Stadio San Siro di Milano. Anche in questo caso, la notizia era stata data a maggio dello scorso anno tramite il suo profilo Instagram, accompagnata da una breve ma significativa descrizione: «Sogni enormi, concerti enormi».