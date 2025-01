Genova, due sorelle precipitano dal quarto piano. L'ipotesi di un gesto volontario

A dare l’allarme i vicini che hanno sentito un tonfo e delle urla e hanno avvisato la polizia. Quando sono arrivati i soccorritori, le due sorelle erano a terra, nel cortile interno del palazzo in cui vivevano, nel quartiere Sampierdarena a Genova. Le donne, di 32 e 35 anni, di origine albanese, sono cadute giù una dopo l'altra, da una finestra del loro appartamento, sito al quarto piano. La più piccola è morta sul colpo.



I BAMBINI IN CASA

La vittima era madre di quattro bambini, che al momento della tragedia si trovavano tutti in casa. Sono stati loro ad aprire alla Polizia. La porta era chiusa dall’interno. Secondo quanto ricostruito, la donna si stava separando dal marito, che in passato aveva anche denunciato per maltrattamenti. L'uomo era stato prima condannato, poi assolto e al momento aveva un divieto di avvicinamento all'abitazione. Nei prossimi giorni, il 10 gennaio, avrebbe dovuto tenersi l'udienza in tribunale per discutere l’affidamento dei figli.