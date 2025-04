Al pronto soccorso morte misteriosa, la vittima aveva 55 anni, è accaduto in provincia di Brindisi

Un nuovo decesso al pronto soccorso. I rischi per chi deve risolvere problemi di salute improvvisi sono molto alti. Lo testimoniamo i fatti di cronaca che emergono, ma che poi sono solo una parte di quelli che si verificano. Negli ospedali italiani, i mezzi scarseggiano, e la buona volontà di chi lavora nella sanità pubblica spesso non basta. In prima linea finisce talvolta personale che non ha esperienza o che ha lacune di fondo. Le attese sono lunghe, per le visite e poi per la permanenza in pronto soccorso prima di poter accedere, se necessario, al ricovero ad un reparto. E tanti sono costretti a stare in barella piuttosto che in un letto. poi si possono verificare vere e proprie tragedie come quella di un 55enne che ha perso la vita all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. La Procura di Brindisi ha avviato un’inchiesta sul decesso avvenuto lunedì 14 aprile, nel pomeriggio.