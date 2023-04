Gestivano un traffico di migranti dall'Africa all'Europa, 25 fermati in un'inchiesta della Polizia di Catania

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Venticinque fermati

I fatti nel dettaglio

Superava i 1.000 euro il prezzo di un 'pacchetto completo' dal luogo di provenienza, passando attraverso i centri di raccolta in Libia e in Italia, garantito da una organizzazione transnazionale, sgominata dalla polizia di Catania, ad immigrati che volevano raggiungere altri Paesi dell'Unione Europea, in particolare la Francia. L'operazione, denominata 'Landayà' (fiducia in lingua mandingo), ha portato al fermo di 17 extracomunitari (per lo più guineiani ed ivoriani) accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata dalla transnazionalità. I provvedimenti di fermo erano in totale 25 ma otto degli indagati si trovano all'estero e un provvedimento non è stato convalidato. Tra i fermati, tutti regolari in Italia, anche un mediatore culturale. All'operazione è stata data esecuzione con la collaborazione degli omologhi Uffici investigativi di Asti, Cuneo, Genova, La Spezia, Pavia, Rimini, Savona e Torino. I particolari dell'operazione sono stati illustrati a Catania dal direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato Francesco Messina e dal questore di Catania Vito Calvino. Le indagini, durate due anni, hanno preso avvio originate dalla vicenda di una minorenne straniera non accompagnata arrivata nel porto di Augusta (Siracusa) il 25 gennaio del 2021. La giovane, che era stata collocata in una struttura del Catanese, voleva raggiungere la Francia seguendo le indicazioni avute in Libia da una donna che l'aveva avvicinata e le aveva dato il numero di cellulare di una persona che in Italia si occupava di far completare il lungo viaggio dal Paese di origine sino alla Francia passando per l'Italia. La minorenne si era allontanata dal centro affidandosi alle cure dell'uomo in Libia e grazie a quest'ultimo e ad altri indagati, era riuscita a fuggire per tre volte dalle comunità in cui era ospitata sino a raggiungere la Francia.