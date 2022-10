Giallo a Chivasso, donna uccisa per strada mentre era in biciletta; Giuseppina Arena aveva 52 anni

DELITTO AVVOLTO NEL MISTERO

Sembra davvero l’inizio di un romanzo giallo. Nel tardo pomeriggio di ieri un passante nota una donna a terra al bordo della strada, al suo fianco c’è la sua bicicletta. L’uomo si rende conto che non ci sono segnali di vita, pensa a un malore che ha provocato la caduta dalla bici. Quando i soccorritori arrivano e spostano il corpo, scoprono una grande macchia di sangue; nei pressi del cadavere ci sono tre bossoli. Questo significa che Giuseppina Arena è stata uccisa, a colpi di pistola. Il delitto è avvenuto a Pratoregio di Chivasso, in Piemonte, vicino al cavalcavia della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Milano. I primi rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri, poi in tarda serata sul posto sono arrivate le cellule fotoelettriche dei vigili del fuoco per illuminare a giorno la zona del delitto. In un caso che nelle prime ore si presenta misterioso, è importante setacciare tutto, anche il minimo indizio può essere determinante per dare una direzione alle indagini. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Alessandro Gallo della Procura di Ivrea, anche lui presente sul luogo del delitto. Oggi verrà effettuata l'autopsia sul cadavere della vittima, ma parla chiaro il foro di proiettile trovato sulla sua tempia.