Giappone sotto choc, in fin di vita l'ex premier Shinzo Abe, un ex militare gli ha sparato durante un comizio

Ignoto il movente dell'attentato

Ancora poco chiare le ragioni di questo gesto. che ha scioccato il Giappone e il mondo intero. La polizia nipponica ha arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami che secondo quanto ha riportato la Fuji tv è un è un ex militare, membro della marina delle forze di auto difesa giapponesi, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe, impegnato in un discorso elettorale. Il primo colpo che l'assalitore ha sparato, un minuto dopo l'inizio del discorso, non sembra aver colpito nessuno. Dopo il secondo, Shinzo Abe si è accasciato al suolo. Notizia del discorso dell'ex leader del Partito Liberaldemocratico a Nara era stata data solo ieri sera.

Shinzo Abe è in gravi condizioni

L'ex premier giapponese Shinzo Abe è "in gravi condizioni". Il primo ministro Fumio Kishida, rientrato d'urgenza alla Kantei con tutto il governo dopo aver sospeso con tutti i partiti di opposizione la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta in programma domenica 10 luglio, ha detto di "augurarsi e di pregare dal profondo del suo cuore che possa sopravvivere", condannando "nel modo piu' deciso possibile" l'attentato ai danni di Abe, definito come "inaccettabile".

Reazioni in tutto il mondo



Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha espresso allarme e tristezza sulla vicenda dell'ex premier nipponico Shinzo Abe, alleato di lunga data di Washington. "Questo è un momento molto, molto triste", ha detto Blinken a margine del vertice ministeriale degli Esteri del G20 in corso a Bali, in Indonesia. "Gli Usa sono profondamente rattristati e preoccupati e i nostri primi pensieri sono per lui e la sua famiglia", ha aggiunto. Il premier britannico uscente Boris Johnson si è detto inorridito, mentre il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è detto "scioccato e rattristato dal vile attacco a Shinzo Abe mentre svolgeva le sue mansioni professionali - ha scritto su Twitter -Un vero amico, strenuo difensore dell'ordine multilaterale e dei valori democratici". Il premier indiano Narendra Modi ha dichiarato di essere "profondamente addolorato" e ha definito Shinzo Abe, un "caro amico".