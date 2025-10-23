Giorgia e i giudici di X Factor 2025 presentano a RTL 102.5 la prima puntata dei Live

Giorgia e i giudici di X Factor 2025, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi, hanno presentato la prima puntata dei Live. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – dopo l’indimenticabile e straordinario capitolo finale della scorsa stagione – a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. Un ritorno speciale in una delle piazze più iconiche e visitate d’Italia, dove si terrà un evento gratuito e aperto a tutti, tra scenografie spettacolari, ospiti a sorpresa e l’entusiasmo del pubblico: il tutto per proclamare il vincitore di questa nuova edizione. A condurre i Live Show in diretta sarà Giorgia, pronta a guidare i ragazzi e accompagnare il pubblico nel cuore della gara con la sua energia, la sua empatia e la sua eleganza. Ai microfoni «di RTL 102.5, Giorgia ha raccontato: «C’è un’atmosfera davvero bella, frizzante e c’è molta voglia di fare. Tutti i preparativi ci sono e quest’anno abbiamo un palco nuovo. I ragazzi sono molto emozionati e concentrati. Lo vedrete… Io li ho ascoltati tutti durante le prove e hanno tutti dei brani difficili, belli densi e con intensità interpretativa. L’ospite di stasera sarà Annalisa e farà una performance davvero incredibile».

I giudici di X Factor 2025

Al tavolo dei giudici, quattro personalità forti e complementari – Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che guideranno le loro squadre e si sfideranno a colpi di talento, seguendo da vicino ogni dettaglio della preparazione dei loro artisti, dalla scelta dei brani alla costruzione delle performance. Dopo settimane di selezioni serrate e scelte spesso sofferte, i terzetti sono finalmente formati: quattro squadre diverse per stile, personalità e visione musicale, pronte a contendersi la vittoria sul palco dei Live. Nel corso di “The Flight”, Achille Lauro ha svelato: «É chiaro che alcuni ragazzi sono già più confident e più tranquilli sul palco, ma alcuni non lo sono. Nella mia squadra alcuni sono super tranquilli rispetto al palco, altri sono pietrificati. Ma è normale, a volte quella roba lì può anche diventare utile e far uscire la tua sensibilità. La mia squadra è fatta da due cantautori, eroCaddeo e Layana, e un gruppo punk rock, i Copper Jitters». «Tutti gli altri giudici dicono che vincerò. Quando sono andato all’Eurovision come super stra favorito, non ho vinto. La mia squadra è composta da tellynonpiangere, Michelle e PierC. Prima della diretta non vediamo i concorrenti, li vediamo direttamente sul palco e poi il giorno dopo. Ci tengo a fare un in bocca al lupo a tutti noi per stasera» ha aggiunto Francesco Gabbani. Jake La Furia ha raccontato la sua visione sui concorrenti di questa stagione: «C’è un po’ di tutti i generi e di tutti i tipi quest’anno. Rispetto all’anno scorso, penso che la qualità sia più alta. I ragazzi sono molto emotivi, ne ho visti piangere in tutte le squadre. La mia squadra è composta da Tomasi, Amanda e Delia». «La mia squadra è composta da un ragazzo bravissimo di origini campane, Viscardi, rob, da Catania con furore, e Mayu, un mix di origini cinesi e napoletane. Posso dirvi che stasera ci sarà una sorpresina, ma nient’altro. Ricordiamoci che comunque da oggi ci sarà il primo vero eliminato…» ha concluso Paola Iezzi in diretta su RTL 102.5.

Cosa succederà questa sera?

Nel primo Live Show, i 12 concorrenti inaugureranno la gara esibendosi in due manche di cover; nelle settimane successive, poi, torneranno le puntate a tema, la manche orchestrale, la celebre giostra – la più breve e adrenalinica della stagione – e la serata dedicata agli inediti, il momento più atteso del percorso. Il palco dell’Arena ospiterà anche performance inedite di artisti straordinari, realizzate in esclusiva per il programma. Ospite del primo Live sarà Annalisa, protagonista di una performance speciale che segna l’inizio della stagione dei Live Show. La cantautrice porterà sul palco dell’X Factor Arena l’energia del suo nuovo album Ma io sono fuoco che, uscito il 10 ottobre, è entrato subito alla numero 1 della classifica degli album più venduti della settimana. Per accompagnare questo nuovo progetto discografico, Annalisa si prepara anche al ritorno dal vivo con il suo MA NOI SIAMO FUOCO, Capitolo I del nuovo viaggio che la porterà dal 15 novembre nei palasport delle principali città italiane e che vanta già alcune date sold out compresa la doppia di Milano. I Live Show di X Factor 2025 andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8.



