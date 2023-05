Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, Telefono Azzurro, 17.130 denunce di minori scomparsi nel 2022

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

In occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, Telefono Azzurro diffonde i dati su quanti sono i minori di cui non si ha più notizia in Italia. L’anno scorso, sono state presentate denunce per la scomparsa di 17.130 minori solo nel nostro Paese e ben 14.410 hanno riguardato la fascia d'età 15-17 anni. Degli oltre 17 mila bambini di cui non si ha più notizia, il 75,90% riguarda stranieri e il 24,10% italiani. Vengono denunciate in media 47 scomparse di minori ogni giorno, di cui 36 di origine italiana e 11 stranieri.





I dati di Telefono Azzurro

I dati sono stati presentato oggi, giovedì 25 maggio, nel dossier "I bambini Invisibili" presentato a Roma da Telefono Azzurro, in occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi. Di questi bambini scomparsi, il 74,25% viene poi ritrovato, con una percentuale del 74,27% per gli italiani, mentre il 29,18% riguarda i minori stranieri. Se poi si mettono a confronto le denunce di scomparsa di minori del 2022 con quelle del 2021, emerge un incremento del 47,86% per i minori stranieri e del 24,18% per i minori italiani. Il numero maggiore di denunce per i bambini scomparsi sono quelli egiziani e tunisini, che insieme rappresentano il 43,61% di tutti i casi di scomparsa di minori stranieri. La maggior parte è di sesso maschile (91,33%). Tra i minori scomparsi ci sono anche quelli che arrivano dall’Ucraina. Lo scorso anno sono state 70, ovvero lo 0,54% di tutte le denunce di minori scomparsi, +52 denunce rispetto al 2021.