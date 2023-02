Giornata nazionale del gatto: nelle case degli italiani vivono 15 milioni di felini

Gli italiani si confermano amanti dei gatti, nelle case del Belpaese vivono tra i 10 e i 15 milioni di esemplari. Le istituzioni non fanno abbastanza per garantire il benessere e la tutela dei gatti, ha dichiarato Legambiente, in occasione della giornata nazionale del gatto. In Italia sono ancora troppi i ritardi sul fronte sterilizzazioni, adozioni e campagne informative. Ciò che ancora manca nel nostro Paese, ha puntualizzato Legambiente, è l'anagrafe obbligatoria dei felini. Oltre ai gatti accolti dalle famiglie tra le mura domestiche, si stima che nelle colonie feline, regolarmente registrate, viva circa un milione di esemplari. Tanti i volontari che si prodigano per salvare e accudire questi meravigliosi animali, sono circa 70mila le persone impegnate ufficialmente su questo fronte. Napoli è la città capoluogo con più gatti registrati all'anagrafe dei felini, ben 80.740 di cui 21.050 ospitati in colonie feline. Segue Taranto con 12.566 soggetti e Brescia con 8.902. Questi dati sono relativi al 2021.





Il nodo delle colonie feline

Nel 2021 solo il 34,7% delle amministrazioni comunali dichiara di avere colonie feline presenti sul proprio territorio e solo il 26,4% di sapere quanti gatti ci siano. Inoltre, tra i comuni che sanno di avere colonie feline, soltanto il 16,4%, dichiara di aver sterilizzato più del 90% dei gatti presenti nelle sue strutture.





Le proposte di Legambiente

In occasione della giornata nazionale del gatto, oggi Legambiente ha chiesto, tra l’altro, ai presidenti di Regione e ai sindaci di realizzare, d'intesa con il governo, un piano nazionale che preveda: la mappatura completa delle colonie feline presenti nei contesti urbani e periurbani e una campagna ad hoc di anagrafe e sterilizzazione di tutti gli animali presenti nelle colonie feline.





Conosciamo meglio i gatti

Tante le false convinzioni legate ai gatti, definiti dal celebre etologo Konrad Lorenz ''graziose tigri domestiche'. Ecco 4 falsi miti elencati dal Medico Veterinario Simona Cannas

- Il gatto non è un animale sociale: FALSO

- Il gatto si affeziona alla casa, non alle persone: FALSO

- Il gatto è un animale che non si può educare: FALSO

- Il gatto non è empatico ed è anaffettivo: FALSO