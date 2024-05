GIRO D’ITALIA, ANCORA JONATHAN MILAN! VINCE ANCHE A CENTO

LA LEGGE DI MILAN

L’Italia ha trovato un grande protagonista in questo giro dominato da Taddei Pogačar: è Jonathan Milan, il nuovo re delle volate. Il velocista friulano ha calato il tris sul traguardo di Cento, in provincia di Ferrara. Anche quella di oggi è stata una volata imperiale. Gaviria ha provato ad anticiparlo partendo forte ai 300 metri dalla conclusione, Milan in pochi metri lo ha affiancato, superato, distanziato. E ha vinto a braccia alzate.





SEMPRE PIÙ CICLAMINO

Con questo successo il ragazzone friulano rafforza la sua leadership nella classifica a punti, la maglia ciclamino è sempre più sua. Milan ora dovrà resistere per una settimana sulle salite più dure, per poi poter magari calare il poker all’ombra del Colosseo e portare così fino a Roma la sua maglia ciclamino. Il ragazzo, oltre a una straordinaria forza fisica, sta dimostrando anche un carattere da campione: ormai nelle volate parte da favorito, tutti lo controllano, tutti cercano di anticiparlo, ma lui resta sempre e comunque davanti. In cinque volate in questo giro, Jonathan Milan ha vinto tre volte e per due volte è arrivato secondo.





SETTIMANA CRUCIALE

Da domani si torna a fare sul serio, con tappe che decideranno l’esito finale di questo Giro: in programma la cronometro sul lago di Garda, per la quale c’è grande attesa per Filippo Ganna: nella cronometro di Perugia Pogačar lo ha beffato sulla salita conclusiva, questa volta il tracciato è prevalentemente pianeggiante. Non si può escludere che lo sloveno cerchi comunque di allungare sugli altri rivali della classifica. Poi domenica ci sarà il primo tampone alpino con il durissimo arrivo in salita sopra Livigno.