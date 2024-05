Giro d’Italia, Pogacar concede una tregua, vince il tedesco Steinhauser

VITTORIA TEDESCA

Al Giro d’Italia è andata in scena una variazione sul tema: sembra incredibile, ma oggi Tadej Pogacar non ha vinto la tappa nonostante l’arrivo in salita al passo del Brocon, in Trentino. A festeggiare il successo di giornata è un ragazzo tedesco di 21 anni, Georg Steinhauser, peraltro nipote di Jan Ulrich. È arrivato solo al traguardo, dopo una giornata da protagonista: sempre in fuga, prima in compagnia di altri nove corridori poi in solitudine.

POGACAR SECONDO

Sulla salita conclusiva Tadej Pogacar ha comunque dato un’altra scossa alla classifica, andando all’attacco a 3 km dalla conclusione. Lo sloveno non ha comunque raggiunto il fuggitivo ma ha guadagnato ulteriore terreno sui rivali di classifica: ora Dani Martinez è staccato di sette minuti e 42 secondi, Geraint Tomas è a otto minuti e 04. Al quarto posto O’Connor a 9’47”, il migliore degli italiani è sempre Antonio Tiberi quinto con un distacco di 10 minuti e 29 secondi .