Giro: vittoria francese a Lucca, successo per Thomas, rammarico per gli italiani Milan e Pietrobon

FUGA IN PORTO

Un po’ di amaro in bocca per l’Italia sul traguardo di Lucca: innanzitutto è sfumata la volata, e con lei sono volate via le speranze di Bis di Jonathan Milan, che ieri aveva vinto ad Andora. È infatti andata in porto una fuga a quattro di cui faceva parte anche l’italiano Pietrobon, del Team Polti. È stato proprio lui a cercare lo scatto vincente all’ultimo chilometro, è riuscito ad distanziare i compagni di avventura, ma poi è stato ripreso quando il traguardo ormai era vicinissimo. La vittoria è andata al francese Thomas, davanti al danese Valgren. Pietrobon si è dovuto accontentare della terza posizione.

MILAN, CHE PECCATO

Dopo pochi secondi sul traguardo è piombato il gruppo, e la volata dei piazzati è stata vinta proprio da Jonathan Milan; c’è il rammarico dovuto al fatto che anche oggi il friulano era in forma e aveva le carte giuste per provare a vincere. Se non altro, con i punti del piazzamento, ha rafforzato la sua maglia ciclamino. A proposito di maglie, in rosa resta Taddei Pogačar. Che oggi ha vissuto una tappa tranquilla, protetto dai suoi compagni.