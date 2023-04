Gite scolastiche: un ragazzo su due non partecipa, si rinuncia per diversi motivi, pesa anche la crisi

Nel 1983 Pupi Avati realizzò il film "Una gita scolastica", un piccolo e delicato capolavoro, in cui descriveva le atmosfere indimenticabili e rarefatte del primo viaggio di istruzione di un gruppo di liceali bolognesi, ricordate da una partecipante, ormai avanti con gli anni. Quarant'anni fa il viaggio d'istruzione rappresentava per i ragazzi un'occasione rara, se non unica, di uscire di casa per qualche giorno senza genitori. Una possibilità di esplorare luoghi anche all'estero insieme ai coetanei, un'esperienza di socialità e di viaggio insieme, che per i giovani di allora non era così frequente come è oggi. Eppure, anche per i ragazzi della generazione Zeta, la gita scolastica appare oggi un'occasione affascinante, a cui però, secondo quanto rileva un'indagine realizzata dal portale Skuola.net, molto spesso si rinuncia.

Un ragazzo su due non va in gita

La metà degli studenti delle scuole secondarie, secondo questo sondaggio, dovrà rinunciare quest'anno al tradizionale viaggio di istruzione, quello con il pernottamento fuori casa. Il primo ostacolo nell'organizzazione delle gite è la mancata disponibilità dei prof a fare da accompagnatore. Un terzo abbondante (34%) dei casi di rinuncia al viaggio d'istruzione è motivato dal rifiuto dei docenti a prendersi la responsabilità di vigilare su decine di adolescenti in gita. Ma in quasi 1 caso su 4, dietro al no alla gita, ci sono proprio questioni economiche, esplicite (il 15% fa notare che la gita sarebbe costata troppo) o implicite (il 7% dice che non si è raggiunto un numero sufficiente di partecipanti). Una quota maggiore anche rispetto a quanti sono stati fermati per motivi disciplinari (17%). (