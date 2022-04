Giulio Rasselli presenta la sua nuova "fiamma", si chiama Carlotta e fa la modella

Giulio Raselli è un influencer. Per non soffio non è entrato nella casa del Gf vip (aveva persino fatto la quarantena). Acqua passata. Adesso l'influencer pensa all'amore. A Trends & Celebrities su RTL 102.5 News presenta la nuova fidanzata, che si chiama Carlotta Adacher. I due si collegano dalla Turchia dove sono in vacanza nel corso di un evento dedicato agli influencer.

SI, SIAMO UNA COPPIA

L’ex volto di Uomini e Donne dichiara in radiovisione la nuova storia con “Carlottina”. E dice: "Sì, siamo una coppia. Ci vogliamo provare”. Lei, modella di professione e influencer, vive a Roma. Lui a Valenza, in Piemonte. Un amore impossibile? Non proprio. “A Roma siamo a metà strada. Da Valenza a Roma in macchina è lunghina, sono 6 ore, ma in treno sono tre ore”, ammette Raselli.

L'OCCASIONE SFUMATA AL GF VIP, UN SOGNO CHE NON VA ARCHIVIATO

Solo pochi mesi fa si parlava di Giulio Raselli come concorrente del Grande Fratello vip targato Alfonso Signorini. Ma, a quanto pare, deve essere accaduto qualcosa: di lui, nella casa più spiata d'Italia nessuna traccia. Molti lo hanno definito “silurato” dal Grande Fratello Vip, ma Raselli scherza sull'argomento. E se dovesse arrivare la grande possibilità tra pochi mesi? “Non sarà un problema. Tocca vedere come si comporta”, dice Carlotta. “Dovrà fare il bravo!”.