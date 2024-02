“Gli Autogol - Missione Sanremo”, il trio presenta a RTL 102.5 il nuovo progetto sanremese con Rai Play

Sanremo come non lo avete mai vissuto. Gli Autogol, il trio comico di Pavia, è pronto a travestirsi da agenti segreti per raccontare i fermenti del Festival della canzone italiana.

“Gli Autogol - Missione Sanremo” è disponibile dal 6 febbraio su RaiPlay con quattro episodi e in onda il 17 febbraio alle 9.30 su Rai2 con uno speciale ricco di contenuti esclusivi e che ripercorre le peripezie incontrate dai comici durante la settimana della Kermesse. Gli Autogol sono protagonisti di un insolito viaggio che rivolge uno sguardo innovativo e irriverente su tutto ciò che succede intorno al celebre evento. I tre ragazzi si cimentano in quattro missioni segrete per carpire dai Big curiosità non ancora rivelate affrontando coraggiose, surreali e divertenti sfide che coinvolgono i personaggi del Festival.

«Sono quattro puntate, quattro missioni al giorno, più una quinta puntata che è una sorta di best of. La prima puntata è online da oggi. Pare sia la puntata più vista di tutte le piattaforme al mondo. La prima puntata tratta di una protesta che abbiamo fatto davanti all’Ariston perché noi abbiamo presentato una canzone ad Amadeus per il festival e lui ce l’ha scartata. Una storia vera, siamo andati con striscioni e cartelloni».

Calcio Spettacolo, lo show teatrale de Gli Autogol

Dopo il grande successo del tour di novembre, il celebre trio è pronto a regalare risate con nuove date del loro show teatrale "Calcio Spettacolo". La tournée farà tappa in otto città italiane, comincerà a Catania il 19 marzo passando poi per Palermo, Napoli, Verona, Udine, Roma, Torino per chiudersi poi a Milano. Lunedì 6 maggio Calcio Spettacolo sarà a Londra per una data speciale in cui Gli Autogol si esibiranno per il pubblico italiano e non della capitale britannica.

«Da marzo parte il tour teatrale, otto date e anche una data a Londra. Tanti italiani vivono a Londra e quindi ci sta».