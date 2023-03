Gli Stati Uniti non consentono l'ingresso al no vax Djokovic, il serbo non giocherà a Indian Wells

LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI

L’Australia ha abbassato la guardia, gli Stati Uniti no. Novak Djokovic non arretra dalle sue posizioni no vax, ma anche l’amministrazione americana ha deciso di tenere il punto. Il numero 1 del tennis mondiale non è stato ammesso al torneo master 1000 di Indians Wells, in California. Attualmente per gli stranieri che vogliono entrare negli Stati Uniti è obbligatorio essere vaccinati contro il Covid. Djokovic ha chiesto un permesso speciale, la risposta è stata è che la legge è uguale per tutti e che quindi non verranno fatte eccezioni. Per lo stesso motivo il serbo sarà costretto a saltare anche il torneo di Miami che è in programma tra due settimane. A Indian Wells Nole verrà rimpiazzato dal tennista georgiano Nikoloz Basilashvili.





IN CAMPO RESTA IL NUMERO UNO

Tutti ricordano il braccio di ferro tra Novak Djokovic e le autorità australiane due anni fa. Il serbo, pur non vaccinato, era comunque sbarcato a Melbourne ma venne bloccato in aeroporto. Dove restò per giorni, in attesa dell’esito di una lunga e combattuta battaglia legale. Battaglia poi persa, e il serbo venne rispedito a casa. Due mesi fa invece Djokovic è stato ammesso in Australia, dove peraltro ha vinto il torneo. Perché quando si tratta di giocare a tennis Nole resta il più forte. Djokovic mantiene la vetta dell'Atp Ranking, la classifica che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il serbo, che ha rinunciato a giocare a Indian Wells, conserva grandi chances di restare numero 1 del mondo anche dopo il "Sunshine Double", l'accoppiata dei primi due Masters 1000 della stagione in California e a Miami. Per superarlo, infatti, il numero 2 Carlos Alcaraz dovrebbe vincere Indian Wells. E poi trionfare anche a Miami, dove è campione in carica, per restare eventualmente numero 1. Ma non è nemmeno sicuro che giocherà i due tornei, a causa dell'infortunio per cui ha saltato Acapulco.