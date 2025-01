Emilia Perez e The Brutalist sono i film migliori del 2024 nelle categorie commedia e dramma. Il film di Jacques Audiard ha conquistato il Golden Globe anche come miglior film straniero, superando Vermiglio di Maura Delpero. Il musical che racconta l

Emilia Perez e The Brutalist sono i film migliori del 2024 nelle categorie commedia e dramma. Il film di Jacques Audiard ha conquistato il Golden Globe anche come miglior film straniero, superando Vermiglio di Maura Delpero. Il musical che racconta la storia del narcotrafficante messicano che cambia sesso era arrivato con dieci nomination. Zoe Saldana ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista. La transgender Karla Sofia Gascon, tuttavia, non ha vinto il premio come miglior attrice. La cerimonia, trasmessa dal Beverly Hilton su CBS, ha visto il trionfo di Brady Corbet, premiato per la regia di The Brutalist, insieme al protagonista Adrien Brody. Challengers di Luca Guadagnino ha vinto un Golden Globe per la miglior colonna sonora originale.



GOLDEN GLOBE 2025, GLI ALTRI PREMI

Wicked ha ricevuto un premio come campione al botteghino. Fernanda Torres, protagonista di Io Non Sono Qui, ha battuto Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson, vincendo come miglior attrice in un dramma. Sebastian Stan ha trionfato come miglior attore in un musical per A Different Man, ma non per The Apprentice, il film su Donald Trump. Demi Moore ha vinto il suo primo Golden Globe nella categoria miglior attrice in una commedia/musical. Flow – Un Mondo da Salvare ha conquistato il premio come miglior lungometraggio d'animazione. Diretto da Gints Zilbalodis, è stato scelto per rappresentare la Lettonia agli Oscar del 2025. Per la televisione, Shogun è stata nominata miglior serie drammatica, con tre premi per la recitazione ad Anna Sawai, Hiroyuki Sanada e Tadanobu Asano. Hacks ha vinto il premio come miglior serie comica, mentre Baby Reindeer è stata premiata come miglior miniserie, con Jessica Gunning premiata come miglior attrice. Riconoscimenti anche per The Bear (Jeremy Allen White) e The Penguin (Colin Farrell).





Di seguito, l’elenco di tutti i vincitori dei Golden Globe:





Miglior film drammatico

The Brutalist





Miglior film musical o commedia,

Emilia Pérez





Miglior regista

Brady Corbet, The Brutalist





Miglior attore in un film drammatico

Adrien Brody, The Brutalist





Miglior attrice in un film drammatico

Fernanda Torres, Io sono ancora qui





Miglior attore in un film musical o commedia

Sebastian Stan, A Different Man





Miglior attrice in un film musical o commedia

Demi Moore, The Substance





Migliore attore non protagonista

Kieran Culkin, A Real Pain





Migliore attrice non protagonista

Zoe Saldaña, Emilia Pérez





Miglior attore in una serie drammatica

Hiroyuki Sanada, Shōgun





Miglior attrice in una serie drammatica

Anna Sawai, Shōgun





Miglior attore in una serie commedia

Jeremy Allen White, The Bear





Miglior attrice in una serie commedia o musical

Jean Smart, Hacks





Miglior film straniero,

Emilia Pérez





Miglior sceneggiatura

Peter Straughan, Conclave





Miglior film d’animazione

Flow





Miglior serie drammatica

Shōgun





Miglior serie commedia o musical

Hacks





Miglior colonna sonora

Trent Reznor, Atticus Ross, Challengers





Miglior canzone originale

“El Mal”, Emilia Pérez





Miglior miniserie o film televisivo

Baby Reindeer





Miglior attore in una miniserie o un film televisivo

Colin Farrell, The Penguin





Miglior attrice in una miniserie o un film televisivo

Jodie Foster, True Detective: Night Country





Miglior attore non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo

Tadanobu Asano, Shōgun





Miglior attrice non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo

Jessica Gunning, Baby Reindeer





Miglior performance di Stand-Up Comedy

Ali Wong, Single Lady





Miglior film per incassi

Wicked