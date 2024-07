Grande Fratello vip: operazione ripescaggio degli ex? Intanto si candida l'imitatore di Fantozzi (Victor Quadrelli)

A volte ritornano? Forse sì. Quasi sempre. Anche al Grande Fratello potrebbero carcare, di nuovo, la porta rossa alcuni volti conosciuti. Alfonso Signorini sta lavorando alla nuova edizione del Grande Fratello vip, che torna da settembre. I provini sono in corso e- sempre secondo indiscrezioni - sono tanti i candidati al reality più longevo della televisione italiana. Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, fa sapere:

Andiamo per gradi. Ripercorriamo quello che sta accadendo in questi ultimi mesi in casa Grande Fratello. I piani alti di Cologno Monzese hanno virato: meno trash, niente parolacce, più contenuti. E, così, nel corso dell'ultima edizione i diktat sono stati rispettati al massimo con gli ascolti sempre più alti. La Marzano, svela quello che la Zanatta le ha detto:

Se tornerei mai al Grande Fratello? Domandona delle domandone, la rifarei se potessimo ritornare indietro al 2010, adesso no, è un’esperienza unica e irripetibile, ma bella nella sua originalità, è interessante farla una sola volta. L’anno successivo mi chiesero di rientrare, mi chiamarono a ridosso del Natale, intorno al 18 – 19 Dicembre. Ho pensato e valutato la proposta per 2 secondi ed ho rifiutato, proprio perché avrebbe perso la sua spontaneità.

Ogni edizione è sempre meno originale, naturale, quindi rifarei quella che ho fatto, anche se cambierei qualcosina. Ho fatto qualche errore e questo aspetto comunque fa parte del voler rimanere sé stessi. Vi posso garantire che esser chiusi per tanti mesi nella casa è dura, non è semplice come si possa pensare. Ovvio non è come andare a lavorare in miniera, però subisci uno stress psicologico e a livello mentale è una bella prova da superare