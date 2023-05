Guasto sulla linea, ritardi fino a 6 ore, ferrovie nel caos, i viaggiatori in fuga sui binari

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Pendolari, turisti e tifosi rimasti bloccati in ritardi durati fino a sei ore a causa di un inconveniente tecnico della linea elettrica tra Roma Tiburtina e Settebagni che ha coinvolto un centinaio di treni tra Intercity, regionali e Alta Velocità. Diversi i convogli cancellati. Il calvario dei viaggiatori è cominciato alle 9.30 quando, al passaggio dell'Intercity 533 Roma-Ancona, un pantografo è entrato in contatto con la linea di alimentazione elettrica a poca distanza da Roma Tiburtina. Il treno in questione, così come altri tre convogli sono stati instradati su un'altra linea provocando ritardi che si sono amplificati a cascata sulle partenze e gli arrivi in tutto il Paese. Lungo l’'intervento dei tecnici di Rfi per riparare il guasto. È stato completato solo verso le 17.





Passeggeri rassegnati

Molti passeggeri, visti sui tabelloni luminosi delle stazioni i pesanti ritardi che si stavano accumulato hanno rinunciato al viaggio, altri, già sui convogli fermi hanno invece raccontato di essere scesi dai treni ed aver camminato lungo i binari, aiutati dagli addetti alla sicurezza, per raggiungere la stazione. Sui social è stato un tam tam. Per tutto il giorno si potevano vedere foto dei tabelloni luminosi nelle stazioni che indicavano ritardi e cancellazioni. "Siamo ostaggio di Trenitalia da millemila ore. La tv dentro il Frecciarossa non dice più nemmeno di quante ore siamo in ritardo. Il controllore assiduo e gentile è scomparso. Il bar saccheggiato. Siamo in aperta campagna, fermi. Rassegnati. Non c'è manco un po' di sana rabbia sociale", si leggeva su un tweet. "Rimpiango i locomotori a gasolio", ha aggiunto qualcuno.





Le ripercussioni a Firenze

Il caos ferroviario si è fatto sentire anche alla stazione Santa Maria Novella di Firenze, dove i ritardi hanno superato le sei ore. "L'Italia ormai è divisa a metà, non se ne accorgono?", ha commentato un uomo da ore in attesa assieme alla moglie. "Il nostro treno per Milano delle 18.20 è cancellato" e lo abbiamo scoperto arrivando alla stazione, hanno invece detto due ragazze in fila alla.