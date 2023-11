Hacker anti-Israele attaccano siti web di 3 aeroporti italiani, nel mirino Valle d'Aosta, Calabria e Puglia

Mysterious team Bangladesh, gruppo di hacker che, in passato, ha violato soprattutto siti web indiani ed israeliani, ha preso di mira tre aeroporti italiani: quelli di Valle d'Aosta, Calabria e Puglia. Gli attacchi sono stati di tipo Ddos, Distributed denial of service, e hanno provocato rallentamenti nei siti. Aeroporti di Puglia ha comunicato che, dalle analisi effettuate, non sono state rilevate compromissioni al regolare funzionamento dei servizi web , che sono tutti regolarmente online.





Allerta alta per gli hacker

Già dall'inizio della crisi tra Hamas e Israele, come riporta l'Agenzia Ansa, è stato alzato il livello di attenzione della sicurezza cibernetica italiana . Come sempre, in questi casi, si è registrato un aumento dell'attività anche sul web. In Europa, tra l'altro, il team ha colpito in passato la Svezia, dopo il caso della distruzione di una copia del Corano. La situazione in Medio Oriente , in molti casi, è stata l'occasione per una nuova campagna di hackeraggio da parte della crew.





Per ora non c'è emergenza

" Abbiamo inviato informazioni di dettaglio ai soggetti, finalizzate a raccomandare l'innalzamento dell'attenzione rispetto a questo fenomeno che è in atto. Le abbiamo mandate a un certo numero di soggetti, quindi, a tutte le amministrazioni centrali che fanno parte del nucleo per la cyber sicurezza nazionale, ad altri soggetti appartenenti al perimetro per la sicurezza nazionale di cybernetica, agli operatori di servizio essenziali, alle infrastrutture critiche, agli operatori dei trasporti, agli operatori bancari". Così, sempre all'Ansa, il direttore del servizio operazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Gianluca Galasso, ha commentato l'attacco hacker ai tre aeroporti italiani, a margine del Salone della Giustizia. "Abbiamo raggiunto con delle comunicazioni dirette questi nostri soggetti stimolandoli a innalzare l'attenzione, ricordando l'adozione di quelle che sono le misure e le best practice di settore, raccomandando anche di tenere un occhio rispetto a quello che succede soprattutto lì dove ci sono soggetti che hanno relazioni di tipo tecnologico digitale con quei Paesi, Israele e Palestina, e quindi connessioni di reti o altro per cercare di prevenire eventuali effetti di spill over. "In questo momento però", ha proseguito Galasso, "non c'è nessuno stato di pericolo emergenziale. Sono solo cautele e buone pratiche che devono essere adottate tenendo in considerazione quello che succede".