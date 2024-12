Harry Potter - la serie, ecco quando inizieranno le riprese

Le novità sulla serie tv remake di Harry Potter continuano ad emergere. Come noto, la serie televisiva creata dagli autori di Succession, la showrunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod promette di essere molto fedele ai romanzi di JK Rowling, più di quanto non siano stati i film di Warner Bros, e ovviamente la prima stagione sarà una trasposizione di Harry Potter e La pietra filosofale.





HARRY POTTER, LA DATA DELLE RIPRESE

HBO ha finalmente svelato quando inizieranno le riprese della tanto attesa serie TV di Harry Potter. La showrunner Francesca Gardiner e il produttore esecutivo Mark Mylod hanno fatto un’apparizione a sorpresa all’evento, annunciando che la produzione prenderà il via questa estate presso i celebri studi di Leavesden, dove furono girati anche i film originali. Lo show, infatti, è descritto come una "produzione molto, molto specificatamente britannica degli anni '90", un dettaglio che suggerisce un’attenzione particolare alla fedeltà dell’opera originale di J.K. Rowling, con quest'ultima coinvolta nel progetto nel ruolo di produttrice esecutiva. La showrunner ha inoltre aggiunto che ben 32.000 giovani attori si sono presentati alle audizioni per le parti di Harry, Hermione e Ron. Gardiner ha poi confermato che nella serie i personaggi avranno le stesse età dei romanzi, quindi Severus Piton avrà solo 31 anni e i Dursley saranno molto più giovani rispetto alla versione cinematografica.



HARRY POTTER, MESSA IN ONDA NEL 2027

Ora, secondo il sito web ufficiale di Harry Potter, Gardiner e Mylod hanno dichiarato che: "Abbiamo 8 ore per raccontare il primo libro, così possiamo scavare nelle vere profondità e in tutte le fessure del romanzo in che modo il linguaggio della magia possa evolversi di episodio in episodio". Poiché molte serie della HBO hanno episodi della durata di un'ora, ciò significa che la prima stagione di Harry Potter sarà probabilmente composta da otto episodi. La finestra d'uscita dovrebbe essere fine 2026 o inizio 2027.