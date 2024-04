"Ho pagato tutti i debiti della mia famiglia": Alberto Mezzetti, vincitore del GF 2018 si racconta a RTL 102.5 News

Ma da tempo il pubblico l'ha perso di vista. Nessuna traccia dell'ex modello. "La mia fine è stata positiva, questa esperienza al GF non deve essere legata sempre a una carriera in TV. Il Grande Fratello è un gioco, e basta. Non è detto che debba aprire le porte al mondo dello spettacolo."



Dal 2018 ad oggi, Mezzetti è stato ospite del Grande Fratello in Brasile, senza tuttavia abbandonare del tutto il mondo del jet set. "Solo come ospite", aggiunge. "Nel 2019 ho avuto successo in Brasile e Spagna, ma poi il Covid mi ha bloccato". Ora, invece, fa tutt'altro. Mezzetti racconta di aver investito e di fare l'imprenditore. Di recente, però, in un'intervista, ha parlato di tanti debiti accumulati dalla sua famiglia, che l'avrebbero costretto ad una battuta d'arresto. Il Tarzan di Viterbo, sempre bello come il sole e - nonostante i quarant'anni - con un fisico da urlo, ha preso in mano la situazione. "Dalla situazione drammatica è finalmente arrivato il sereno. Tutto grazie al GF Vip che ho vinto, con centomila euro in gettoni d'oro. Sono riuscito a pagare i debiti della mia famiglia", afferma. "Dal 2021 non ci sono più debiti. Una nuova vita."

"SONO SINGLE"

Al momento non è innamorato. "Non sono fidanzato", racconta a RTL 102.5 News. Alberto racconta di non aver trovato la donna giusta. "Al momento sono libero, adesso non sono innamorato. Vorrei innamorarmi, ma oggi per le nuove generazioni ci sono soldi e immagine al primo posto. Quindi soldi e guadagni, poi l'amore", conclude. Lo vedremo presto in televisione? Non sappiamo dirlo, al momento. Lui, a quanto pare, non ha molta voglia di essere protagonista del piccolo schermo.