I Club Dogo a RTL 102.5: “Il concerto evento a San Siro sarà una grande festa, simboleggia il coronamento della nostra carriera”

I Club Dogo, gruppo fondato dai rapper Gué e Jake La Furia e dal produttore Don Joe, sono stati ospiti di RTL 102.5 insieme a Matteo Campese e La Zac, per presentare il concerto evento allo stadio di San Siro. Successivamente, prenderanno parte a quattro date nei principali festival estivi: il 6 luglio a Collisioni ad Alba, il 19 luglio a Rock in Roma, il 17 agosto al Red Valley Festival a Olbia e infine il 31 agosto al San.B.Sound a San Benedetto del Tronto.

IL CONCERTO EVENTO A SAN SIRO

Dopo la fortunata residency al Forum di Assago, con dieci date sold-out in pochi giorni, i Club Dogo hanno annunciato una data evento a San Siro. Ai microfoni di RTL 102.5, il gruppo ha rivelato: «Con le dieci date al Forum di Assago abbiamo fatto dei veri sold-out, sopra ogni aspettativa. All’inizio avevamo prenotato solo tre date, sperando di riempirne due. Fare dieci date è stata una grande sorpresa e soddisfazione. La voglia di vederci live non si è esaurita e questo ci porta a San Siro. Non sarà un’estensione del Forum di Assago. È un evento a sé, un concerto speciale per la location. Avrà altri visual, un’altra produzione, un’altra scaletta. Sarà una festa perché è il coronamento di questo progetto, non della nostra reunion ma della nostra carriera, come se si chiudesse un cerchio. Per noi era un sogno poter trasportare su un palco, con una produzione grande, la nostra visione. Ci sono voluti quindici anni, ma è stato molto importante. Siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare e saremo in ansia i giorni prima, ma, come per il Forum, quando saliremo sul palco comanderà l’adrenalina. Tornerà anche J-Ax come ospite».

I tre parteciperanno anche a quattro festival estivi. «Lo stadio è la chiusura di un cerchio che rimane leggermente aperto con questi quattro festival. I Forum e San Siro sono sempre a Milano e la gente ci voleva anche in altre città. Faremo Alba, Roma, Olbia e San Benedetto del Tronto. Abbiamo scelto di non esagerare e abbiamo rifiutato di fare un tour completo. Nei mesi estivi, ognuno di noi avrà anche i propri impegni: Don Joe farà dei dj-set, Jake La Furia sarà giudice a X-Factor e seguirà dj-set, infine Gué darà il via a un club tour soprattutto all’estero e parteciperà a qualche club festival italiano».

LA REUNION

Fin dall’uscita del loro primo album, “Mi Fist” nel 2003, i Club Dogo si sono imposti come il gruppo hip hop italiano più significativo degli ultimi vent’anni, aprendo la strada a una nuova generazione di rapper e a una vera rivoluzione nel panorama musicale. Dopo la pausa nel 2014, i fan hanno sempre sperato in un ritorno e a gennaio di quest’anno il gruppo ha pubblicato un nuovo progetto. L’attesissimo album della reunion, intitolato semplicemente “Club Dogo”, include undici tracce in puro stile Dogo, con un occhio al passato e uno al futuro, concepite senza farsi condizionare da mode e trend, ma soltanto dalla voglia di essere ancora una volta all’avanguardia. Ai microfoni di RTL 102.5, hanno raccontato del loro ritorno sulle scene musicali come gruppo e dell’ultimo disco: «L’album è stata una grande sorpresa per i fan, non se lo aspettavano. Ci lavoravamo da un po’ e siamo stati molto bravi a mantenere il segreto, ed era quello l’effetto che volevamo. Pochissime persone hanno sentito l’album prima dell’uscita, forse una decina di persone. Per registrarlo siamo andati in alcuni bed & breakfast di Milano, tre o quattro giorni alla volta per evitare di farci vedere insieme negli studi di registrazione. L’album non poteva che parlare di Milano, la città dove è nato il progetto ed in cui poi abbiamo fatto dieci date sol-out».