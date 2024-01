I fiori di Sanremo strizzano l'occhio alla Puglia, arriva Mario Garofalo: ecco chi è...

C'è un pezzo di Puglia a Sanremo. I fiori, che rappresentano da sempre la città ligure, sono una costante al Festival della canzone italiana. Da sempre. Il sito Foggiatoday annuncia l'arrivo di Mario Garofalo, titolare de 'La Gardenia' di Torremaggiore, a Sanremo: lui è il vincitore di 'Bouquet Festival di Sanremo', ossia il concorso di arte floreale organizzato da Amaie Energia e dal Comune di Sanremo.

Un vero e proprio successo per Garofalo che, in questo modo, entra a far parte del team che addobberà il Festival con i fiori (il team è guidato dalle Jessica Tua e Sabina Di Mattia. Secondo rumors, Mario Garofalo è fan dei Negramaro, che parteciperanno al Festival di Sanremo con un brano che vi farà venire la pelle d'oca.

IL COMMENTO DEL SINDACO DI TORREMAGGIORE

"Ecco che ancora una volta Torremaggiore orgogliosa mostra le sue eccellenze! Complimenti a Mario Garofalo che, come altri nostri concittadini in diverse occasioni e circostanze, fanno onore alla nostra terra. Congratulazioni, siamo tutti orgogliosi di te". Il trentunenne, alla sua ennesima partecipazione, l'ha spuntata su 12 partecipanti. In trenta minuti è riuscito a realizzare il bouquet vincente ribattezzato 'La melodia nel mare", dice il sindaco di Torremaggiore, città del Foggiano dov'è nato Mario Garofalo.

LE TRENTA CANZONI IN GARA

Tutto in una serata. Nel corso della prima puntata di Sanremo, dal 6 febbraio, si esibiranno i 30 artisti in gara. Lunedì abbiamo partecipato all'ascolto dei brani di Sanremo, una grande emozione che vi abbiamo raccontato in questo articolo (clicca qui https://www.rtl.it/notizie/articoli/sanremo-2024-abbiamo-ascoltato-le-trenta-canzoni-in-gara-quest-anno/).

ECCO L'ELENCO DI TUTTI I CANTANTI IN GARA A SANREMO

Alessandra Amoroso - "Fino a qui"

Alfa - "Vai!"

Angelina Mango - "La noia"

Annalisa - "Sinceramente"

BigMama - "La rabbia non ti basta"

Bnkr44 - "Governo Punk"

Clara - "Diamanti grezzi"

Dargen D'Amico - "Onda alta"

Diodato - "Ti muovi"

Emma - "Apnea"

Fiorella Mannoia - "Mariposa"

Fred De Palma - "Il cielo non ci vuole"

Gazzelle - "Tutto qui"

Geolier - "I p' me, tu p' te"

Ghali - "Casa mia"

Il Tre - "Fragili"

Il Volo - "Capolavoro"

Irama - "Tu no"

La Sad - "Autodistruttivo"

Loredana Berté - "Pazza"

Mahmood - "Tuta gold"

Maninni - "Spettacolare"

Mr.Rain - "Due altalene"

Negramaro - "Ricominciamo tutto"

Renga e Nek - "Pazzo di te"

Ricchi e Poveri - "Ma non tutta la vita"

Rose Villain - "Click boom!"

Sangiovanni - "Finiscimi"

Santi Francesi - "L'amore in bocca"

The Kolors - "Un ragazzo una ragazza"