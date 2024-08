I funerali di Alain Delon: arriva la decisione della famiglia, "Sarà sepolto insieme ai suoi 35 cani"

I funerali di Alain Delon saranno celebrati in forma privata nella sua tenuta, in Francia. La famiglia fa sapere: "Nel rispetto della volontà dell'attore, sarà sepolto insieme ai suoi 35 cani morti del tempo in una cappella costruita da lui stesso ".

E, così, la Francia si prepara a salutare l'attore, amatissimo dal pubblico in tutto il mondo, scomparso il 18 agosto scorso. L'ultimo saluto, il 24 agosto, a Douchy, dove l'attore ha vissuto per 50 anni. Alain, in vita, aveva detto di non voler un tributo nazionale o una cerimonia pubblica in suo onore. Monsignor Jean-Michel Di Falco, che conosceva Delon, credente "da molto tempo", celebrerà i funerali che si terranno in forma ristretta.

I FUNERALI CELEBRATI IN FORMA PRIVATA

L'ultimo saluto ad Alain Delon in forma ristretta. Ci saranno i suoi tre figli Anthony, Anouchka e Alain-Fabien. Secondo indiscrezioni, però, prenderanno parte una quarantina di persone. Rebus sulla presenza della compagna Hiromi Rollin. L'attore francese, pluripremiato, un vero sex symbol senza tempo, amava tantissimo gli animali. Ora spuntano alcune dichiarazioni dell'attore, che al Paris Match ha raccontato tutto l'amore per il suo cane:

Se muoio prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme. Gli farà l'eutanasia in modo che muoia tra le mie braccia. Preferirei questo piuttosto che sapere che si sarebbe lasciato morire sulla mia tomba con tanta sofferenza

Il cane di Delon non sarà soppresso. La notizia è stata confermata anche dalla Fondazione Brigitte Bardot che su X ha dichiarato:

Non preoccupatevi per Loubo. Molti di voi ci hanno inviato messaggi riguardanti il suo destino di Loubo. La famiglia di Alain Delon e si prenderà cura di lui. Loubo ovviamente non sarà soppresso

