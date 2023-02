I mondiali di sci iniziano alla grande per l'Italia, Federica Brignone medaglia d'oro nella combinata

UN GRANDE INIZIO

Subito una grande gioia per l’Italia, già alla prima gara. I mondiali di Meribel Courchevel, in Francia, iniziano con la medaglia d’oro conquistata da Federica Brignone nella combinata femminile. L’azzurra è stata la più veloce nella manche di Super G e si è difesa molto bene in slalom. Per la valdostana è la prima vittoria al mondiale. Figlia d’arte, la mamma Ninna Quario è stata sciatrice di alto livello, Federica nella combinata aveva conquistato il bronzo alle Olimpiadi. E un paio d’anni fa aveva vinto la coppa del mondo generale. Oggi sul gradino più alto del podio, con le note dell’inno di Mameli in sottofondo, gli occhi di Federica Brignone si sono inumiditi. E qualche lacrima ha accompagnato i sorrisi di questa ragazza d’oro. Per arrivare al successo l’ha aiutata l’inforcata della statunitense Mikaela Shiffrin, che era in vantaggio ma è uscita a pochi metri dal traguardo. L’altra azzurra Elena Curtoni si è piazzata al nono posto. Sul podio alle spalle della Brignone sono salite la svizzera Haldener (argento) e l’austriaca Haaser (bronzo).





LA GIOIA DI FEDERICA

Nel dopogara, con la medaglia d'oro al collo, Federica Brignone ha mostrato a tutti la sua gioia: “Almeno non mi faranno più la domanda sul fatto che nel mio palmares manca una medaglia d'oro: ora l'ho presa. Sono soddisfatta, soprattutto della performance, di come sono rimasta concentrata, di come mi sono messa in mostra in pista. Iniziare il Mondiale così è fantastico. Erano tre edizioni che mi presentavo non al 100% e non ero riuscita a prendermi del tempo di recupero prima: questa volta l'ho fatto, mi sono ricaricata, ho fatto quello che riesco a fare quando sono al 100%''. Federica Brignone si è mostrata commossa, con le lacrime agli occhi mentre era sul podio: “Non è la prima volta che mi vedete commossa, l'anno scorso nel gigante delle Olimpiadi stavo già piangendo quando scese Hector, solo che non voglio mai mostrarlo. Oggi mi avete colto proprio in quel momento. Avevo detto che speravo di farvi vedere la slalomista che c'è in me, ce l'ho fatta e sono troppo contenta".