I Viaggi di Viggy, alla scoperta di Lu

Singolare record del Comune italiano con il nome più corto

Oggi, zaino in spalla, ho “visitato” per voi, in poche righe, il Comune di Lu, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Insieme a Ne, Re, Ro e Vo’, detiene il singolare record di Comune italiano con il nome più corto. Lu deriverebbe dal termine latino “Locus” che per i Romani era il bosco sacro alle divinità. A Lu vivono poco più di 1000 abitanti che vengono chiamati luesi. Il Patrono locale e’ San Valerio, le cui spoglie sono custodite nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nuova. La principale eccellenza della zona e’ rappresentata dal vino, ma non mancano campi di mais, orzo, grano, barbabietole e girasoli.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti