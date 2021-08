Il 2 agosto 1980 l’attentato sanguinario alla stazione di Bologna. Mattarella, non tutte le ombre dissipate

Le lancette sono ferme alle 10,25 del 2 agosto 1980, quando la bomba - una miscela di tritolo e T4- spezzò i destini di persone provenienti da 50 diverse città italiane e straniere. La violenza ha colpito alla cieca, uccidendo 85 tra bambini, donne e uomini e ferendo oltre 200 persone. L’ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna. L'esplosione provocò il crollo della struttura sovrastante le sale d'aspetto e di trenta metri della pensilina. Investì anche due vetture del treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario.

I SOCCORSI E LA CONDANNA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La città si trasformò in una gigantesca macchina di soccorso e assistenza per le vittime, i sopravvissuti e i loro parenti. I bolognesi Insieme ai viaggiatori rimasti illesi, prestarono i primi soccorsi alle vittime, aiutarono ad estrarre le persone sepolte dalle macerie e la corsia di destra dei viali di circonvallazione del centro storico di Bologna, su cui si trova la stazione, fu riservata alle ambulanze e ai mezzi di soccorso. Per il grande numero di feriti, non essendo i mezzi sufficienti al loro trasporto verso gli ospedali, i vigili del fuoco impiegarono anche autobus, in particolare quello della linea 37, auto private e taxi. Per poche ore circolò l'ipotesi che la strage fosse stata provocata dall'esplosione di una caldaia ma, quando il Capo dello Stato arrivò a Bologna, era già stato trovato il cratere provocato da una bomba. Il presidente della Repubblica Sandro Pertini, giunto nel pomeriggio a Bologna, affermò: “Siamo di fronte all’impresa più criminale che sia avvenuta in Italia, al più grave attentato dell'Italia repubblicana”. L’esplosione colpì a casaccio, spezzando vite, sogni e speranze.

LA COMPLESSA VICENDA GIUDIZIARIA, FINO AI GIORNI NOSTRI

E’ lunga la lista dei procedimenti penali che, negli anni, hanno cercato di far luce sulle responsabilità della terribile strage di Bologna. Una vicenda segnata da tentativi di depistaggi e di contro dall’attività di ricerca della verità dell’ “Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980”, che si costituì quasi un anno dopo dall’attentato, il 1° giugno 1981. Diversi i gradi di giudizio, a partire dal primo processo iniziato nel 1987, ci vorranno 8 anni per giungere alla sentenza definitiva della Corte di Cassazione quando vengono condannati all'ergastolo, quali esecutori dell'attentato, i neofascisti dei NAR Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro (che si sono sempre dichiarati innocenti, pur avendo apertamente rivendicato vari altri omicidi di quegli anni). Vengono invece condannati a 10 anni, per il depistaggio delle indagini, l'ex capo della loggia massonica “P2” Licio Gelli, l'ex agente del SISMI Francesco Pazienza e i due alti ufficiali Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, rispettivamente generale e colonnello del servizio segreto militare (SISMI). Nel 2007 viene poi condannato a 30 anni per l’esecuzione della strage anche Luigi Ciavardini (minorenne all’epoca dei fatti). Il 9 gennaio 2020 il terrorista dei Nar Gilberto Cavallini, sulle cui spalle pesano già otto ergastoli, è stato condannato con sentenza di 1° grado, per concorso nella strage.