Il Brasile saluta il suo re, addio a Pelè, forse il più grande calciatore di sempre, sicuramente il più completo

UNICO A VINCERE TRE MONDIALI

O rey, il re. Probabilmente il più grande calciatore di tutti i tempi. Sicuramente il più completo. In grado di segnare di destro, di sinistro, di testa, in rovesciata. Con giocate di classe ma anche con azioni di forza fisica. Pelè è l’unico giocatore ad aver vinto tre mondiali: il primo, in Svezia, quando non aveva ancora compiuto 18 anni, ma già da protagonista. Si è poi ripetuto nel 1962 e nel 1970, quando in finale ne fece le spese l’Italia. Proprio contro gli azzurri segnò uno dei suoi gol iconici: un colpo di testa dopo essere rimasto sospeso in aria per un tempo che sembrava impossibile. Un’altra rete stupenda, in rovesciata, l’ha segnata in un film: “Fuga per la vittoria”. Per una volta Pelè è stato anche attore.





UNA VITA AL SANTOS

Il padre lo voleva chiamare Edison, in omaggio all’inventore della lampadina. Ma all’anagrafe si scordarono una lettera: Edson Arantes do Nascimento è stato quasi subito Pelè. Da piccolo lui aveva storpiato così il nomignolo di un suo idolo, il portiere Bilè. A 13 anni il suo talento era già cristallino, il Santos non se l’è fatto scappare. Arrivando nella città costiera vicino a san Paolo Pelè vede per la prima volta il mare, e qualcuno racconta che per l’emozione si tuffò con i vestiti addosso. Quell’oceano non lo ha mai attraversato per andare a giocare con una squadra europea. Il Santos è rimasta la sua squadra per l’intera carriera, a parte una appendice finale nei Cosmos, negli Stati Uniti, ma quello era show non calcio. Pelè ha segnato qualcosa come 1281 gol. Ha vinto tutto: 14 campionati brasiliani, 2 coppe Libertadores, 2 coppe Intercontinentali. Qualcuno gli imputa di non essersi mai confrontato con le difese più ermetiche del calcio europeo, come invece ha fatto Maradona. Ma ai mondiali Pelè ha inciso – e parecchio- anche contro le nazionali del vecchio continente. E nelle varie finali di coppa Intercontinentale ha segnato ben sette gol.

.