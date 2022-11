Il campionato si ferma per il mondiale, fin qui Napoli dominante ma Milan e Juve ci credono ancora

NAPOLI DOMINANTE

Il campionato va in letargo. Si risveglierà il 4 gennaio, subito con un big match: Inter-Napoli. I partenopei sono stati i dominatori assoluti di questa prima parte di stagione: a differenza di tutti gli altri, sono stati continui. Quasi sempre hanno vinto e convinto, hanno segnato numerosi gol, non hanno avuto conseguenze quando qualche titolare è mancato. La sfida per Spalletti sarà continuare così anche dopo la pausa mondiale, per il Napoli sarà cruciale riannodare il filo con la prima parte della stagione e dare continuità.





MILAN AGGRAPPATO

Il Milan è rimasto aggrappato al campionato: otto punti di distacco dal Napoli sono tanti, ma in teoria non si tratta di una distanza incolmabile, visto che non siamo ancora a metà percorso. I rossoneri nelle ultime sono parsi in difficoltà, ieri per battere la Fiorentina ( con un autogol al novantaduesimo) sono servite fortuna e fatica, e subito prima c’erano stati il pareggio di Cremona, il successo ( anche quello di misura e last minute) contro lo Spezia e la sconfitta con il Torino. La pausa mondiale può aiutare Pioli a rivitalizzare la squadra.





JUVENTUS IN RIMONTA

Sei vittorie consecutive, peraltro senza subire nemmeno un gol, hanno proiettato i bianconeri a un terzo posto che un mese fa pareva un miraggio. Allegri ora è a – 2 dal Milan e a -10 dal Napoli. Negli auspici della Juventus questa serie positiva e il ritorno di titolari importanti ( per ora Chiesa, poi anche Pogba) può essere il trampolino di lancio per un 2023 più glorioso del 2022; peraltro a gennaio ci sarà anche lo scontro diretto con il Napoli. Certo, la Juve – per cullare ambizioni – deve diventare più dominante sul campo: non si vince uno scudetto solo con difesa e contropiede.





INTER DA CHAMPIONS

Ieri c’è stata per la prima volta una eccezione: l’Inter ha vinto uno scontro diretto, infliggendo all’Atalanta la terza sconfitta consecutiva in una settimana. A Bergamo ancora una volta è stato decisivo Edin Dzeko, autore di una doppietta: le sue buone prestazioni e i suoi gol nell’ultimo mese hanno consentito ai nerazzurri di assorbire la prolungata assenza di Lukaku. La squadra di Simone Inzaghi ( ora a – 11 dal Napoli) al momento non sembra ancora del tutto pronta a cercare una rimonta scudetto. Probabilmente l’obiettivo più credibile è piazzarsi tra le prime quattro e garantirsi la Champions anche il prossimo anno.