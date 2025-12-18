Il Consiglio Europeo decide sull’utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per finanziare la resistenza di Kiev

Il Consiglio Europeo decide sull’utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per finanziare la resistenza di Kiev

Il Consiglio Europeo decide sull’utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per finanziare la resistenza di Kiev Photo Credit: Ansa: Filippo Attili

Alessandra Giannoli

18 dicembre 2025, ore 21:00

“La forma più giusta è il prestito di riparazione, così Mosca capisce che è colpevole”, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky

Occhi puntati sul Consiglio Europeo chiamato a decidere sull'utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per sostenere Kiev. Zelensky, presente al vertice di Bruxelles, nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato: "Ci sono un paio di modi in cui l'Ucraina può ottenere finanziamenti. Fondamentalmente, da oggi in poi, l'Ucraina deve chiudere questo problema e avere i soldi. La forma più giusta è il prestito di riparazione, così la Russia capisce che è colpevole e che dovrà pagare le riparazioni di guerra per i danni provocati”. Fonti europee parlano di progressi concreti nella trattativa che si avvia alla conclusione, sullo sfondo le resistenze, per la mancanza di basi giuridiche solide, di alcuni Paesi tra cui l'Italia. Al summit, lo ricordiamo, partecipa anche Giorgia Meloni. Il primo ministro polacco Tusk ha sottolineato: "Siamo sicuramente a un punto di svolta sull'utilizzo dei fondi russi il nodo sono le garanzie”. Il leader di Varsavia ha poi lanciato un monito: "Ora abbiamo una scelta semplice. O soldi oggi o sangue domani. E non sto parlando solo dell'Ucraina. Sto parlando dell'Ue. E questa è una decisione che spetta solo a noi. Penso che tutti i leader europei debbano finalmente cogliere questa occasione". Il cancelliere tedesco Merz si è detto pronto a usare il patrimonio della Banca centrale russa immobilizzato in Germania, esprimendo comprensione per le riserve giuridiche e politiche, soprattutto da parte del Belgio, dove è depositata la maggior parte dei fondi russi. "Se ricorriamo al prestito basato sulle Riparazioni, il rischio deve essere condiviso da tutti noi: è una questione di solidarietà, un principio fondamentale dell'Unione europea" queste le rassicurazioni della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Intanto, dopo la causa avviata presso il Tribunale arbitrale di Mosca per chiedere 200 miliardi di euro al fondo belga Euroclear, la Banca centrale russa ha fatto sapere che agirà nello stesso modo nei confronti delle banche europee per il blocco illegale dei suoi asset. 

Argomenti

asset russi
Consiglio Europeo
Kiev
Merz
Polonia
Tusk
Ucraina
Zelensky

Gli ultimi articoli di Alessandra Giannoli

Mostra tutti
  • Ad Arezzo assolto Sandro Mugnai, l’uomo che sparò al vicino di casa ferendolo mortalmente

    Ad Arezzo assolto Sandro Mugnai, l’uomo che sparò al vicino di casa ferendolo mortalmente

  • E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

    E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

  • Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

    Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

  • Papa Leone, appello per i cattolici rapiti in Nigeria e Camerun

    Papa Leone, appello per i cattolici rapiti in Nigeria e Camerun

  • Diplomazia al lavoro, in corso a Ginevra i colloqui tra Ue, Usa e Ucraina sul piano di pace proposto da Trump

    Diplomazia al lavoro, in corso a Ginevra i colloqui tra Ue, Usa e Ucraina sul piano di pace proposto da Trump

  • Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

    Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

  • Piano di pace Usa-Russia sull’Ucraina, per Bruxelles l’Ue deve essere coinvolta nella trattiva

    Piano di pace Usa-Russia, per Bruxelles l’Ue e l’Ucraina devono essere coinvolte nella trattativa

  • Non c’è pace senza giustizia, così Papa Leone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri

    Non c’è pace senza giustizia, così Papa Leone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri

  • Ucraina, Tajani annuncia l’invio di un altro pacchetto di aiuti militari dall'Italia

    Ucraina, Tajani annuncia l’invio di un altro pacchetto di aiuti militari dall'Italia

  • Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

    Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

Dagli Usa, il Pentagono chiede all'Ue di prendere il controllo della Nato; dietro c'è l'idea di Trump di un'Europa in declino

Dagli Usa, il Pentagono chiede all'Ue di prendere il controllo della Nato; dietro c'è l'idea di Trump di un'Europa in declino

Ultimatum degli Stati Uniti all'Europa sulla difesa collettiva: entro il 2027 si faccia carico della capacità di difesa convenzionale. E Trump si fa brutale con l'Europa

Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca

Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca

La Camera diffonde immagini dall’archivio del defunto finanziere con vip e oggetti controversi. I Dem parlano di trasparenza, i repubblicani denunciano un uso politico del materiale

Zelensky a Berlino rilancia la pace: cessate il fuoco, garanzie Usa e braccio di ferro con Mosca

Zelensky a Berlino rilancia la pace: cessate il fuoco, garanzie Usa e braccio di ferro con Mosca

Il presidente ucraino incontra gli inviati americani e gli alleati europei: apertura su Nato e confini, ma Kiev rifiuta una pace che somigli a una resa