Il Diavolo veste Prada 2, Stanley Tucci regala qualche dettaglio e ripensa al film del 2006

A che punto è la realizzazione del sequel de Il diavolo veste Prada?

A darci qualche indizio ci ha pensato Stanley Tucci che in questi giorni è in sala nel film “Conclave”. L’interprete non ha mai nascosto la sua soddisfazione per il fatto che “Il diavolo veste Prada” sia ancora oggi un film amatissimo dal pubblico. La pellicola, che ha attraversato la prova del tempo, è riuscita a mantenere la sua popolarità e persino a ispirare un sequel molto atteso, che ha scatenato l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. Tucci guarda con affetto e gratitudine all’esperienza vissuta nel 2006, quando affiancò Anne Hathaway e Meryl Streep in un progetto che sarebbe diventato un cult del cinema contemporaneo.





TUCCI SUL SEQUEL: “CI STANNO LAVORANDO”

Riflettendo sull’impatto del film e sul sequel in arrivo, Tucci ha detto di non poter rivelare molto, ma ha espresso chiaramente il suo entusiasmo: “So che ci stanno lavorando. Se dovesse accadere, sarei felicissimo, ma non posso dire nulla. Altrimenti finirei nella prigione degli attori o qualcosa del genere. [L'originale] è stata una delle migliori esperienze della mia carriera.”

Accanto a Il diavolo veste Prada, Tucci ha menzionato altri film che considerano punti salienti della sua carriera, tra cui Amabili resti e Julie & Julia. Tuttavia, ha avuto parole particolarmente entusiaste anche per Supernova, pellicola girata circa cinque anni fa con Colin Firth, che è riuscita a emozionarmi profondamente. “È un film straordinario,” ha detto Tucci, “Il regista Harry Macqueen è fantastico e ha ricevuto recensioni entusiastiche, anche se non ha vinto premi. Mi ha rattristato che il regista/sceneggiatore non abbia ottenuto il riconoscimento che meritava.”





IL DIAVOLO VESTE PRADA, TRAMA DEL PRIMO FILM

Andy, aspirante giornalista neolaureata, trova lavoro come assistente della spietata Miranda Priestley, direttrice di "Runway", la più influente rivista di moda di New York. Andy non ha la minima inclinazione per il mondo della moda, ma stringe i denti per un pò, perché questo impiego potrebbe aprirle diverse porte per il futuro. Ma osservando il mondo attraverso gli occhi di Miranda, Andy capirà che non si può passare incolumi attraverso i riflettori delle passerelle, senza vendere l'anima al diavolo.