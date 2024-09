Il diciassettenne che ha sterminato la famiglia: "In casa mi sentivo un estraneo, covavo questa cosa da un po'"

SEMBRAVA TUTTO TRANQUILLO

Incredulità. Il giorno dopo la strage nella villetta di via Anzio, la comunità di Paderno Dugnano fa fatica a credere che l’inferno si sia spalancato in quella che sembrava una famiglia tranquilla, quasi felice. Da Riccardo non erano arrivati segnali, o forse nessuno li aveva saputi intercettare. Diciassette anni, pronto a iniziare l’ultimo anno di liceo, giocava a pallavolo e non frequentava troppo i social.

UN CORPO ESTRANEO

Dopo l’arresto con l’accusa di aver ucciso a coltellate il padre la madre e il fratello di 12 anni, il ragazzo per qualche istante si è aperto e nel suo flusso di coscienza ha rivelato: “Non c’è un vero motivo per cui li ho uccisi. Mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia, mi sentivo oppresso; pensavo che – uccidendoli tutti- mi sarei liberato da questo disagio. Ma non è stato così, me ne sono accorto un minuto dopo, ho capito che non era uccidendoli che mi sarei liberato”.

UNA FORMA DI PREMEDITAZIONE

Sabato sera, poche ore prima della strage, la famiglia aveva festeggiato il compleanno del papà. Sembrava tutto normale, in casa c’erano anche i nonni e gli zii del giovane che si è trasformato in omicida. Che agli inquirenti ha raccontato: “Sabato sera non è successo niente di particolare. Ma era da un po’ che pensavo a un epilogo del genere, era una cosa che covavo da un po’”.