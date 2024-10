Il dottore dei ricci pubblica un fumetto. Il ricavato sosterrà il primo ospedale d’Europa dedicato a queste creature

Nel libro ’25 grammi di felicità’ Massimo Vacchetta racconta di come l’incontro fortuito con il piccolo riccio, avvenuto in un momento difficile e buio della sua vita, l’abbia aiutato dandogli anche un nuovo scopo: quello di creare una clinica di recupero per i ricci, il Centro Recupero Ricci La Ninna, per una specie minacciata dalla nostra disattenzione e per aiutare gli esemplari in difficoltà. Un libro, tradotto in 15 lingue, che ha regalato grandi soddisfazioni all’autore, complice anche il tam tam sulla rete. Ora arriva il fumetto.

75 KG DI FELICITA’. COME UN GRANDE VETERINARIO PUÒ SALVARTI LA VITA

Il fumetto racconta apparentemente la stessa storia, ma in realtà ne capovolge la prospettiva: l'incontro con il piccolo riccio Ninna, che ha cambiato la vita al veterinario piemontese, viene raccontata infatti non più dal punto di vista dell'autore, ma da quello della riccina di soli 25 grammi.

LA DEDICA DI BRIAN MAY E LA PREFAZIONE DI BOZZETTO

Il volume è illustrato dall'artista Roberta Morucci, con la benedizione di una leggenda del rock - il chitarrista dei Queen, Brian May, grande amante dei ricci e fondatore in Inghilterra di Centro di Recupero The Amazing Grace, che inserisce una sua dedica tra le pagine del fumetto - e del disegnatore Bruno Bozzetto che scrive la prefazione con un suo disegno. Il libro verrà omaggiato a tutti coloro che faranno un'offerta pari o superiore ai 25 euro al Centro Recupero Ricci La Ninna.