Il Giro nella storia, la corsa in Vaticano dal Papa

UN MOMENTO STORICO

Sono da poco passate le tre e mezza di pomeriggio, quando il gruppo si avvicina lentamente a Piazza San Pietro. Davanti prendono un leggero vantaggio i titolari delle quattro maglie: la maglia rosa Yates, la maglia ciclamino Pedersen, la maglia azzurra Fortunato, la maglia bianca Del Toro. Dietro tutti gli altri ciclisti. Appena varcate le mura vaticane, la corsa incontra il Papa e si ferma per rendere omaggio a Leone XIV. Il presidente di RCS Urbano Cairo ha donato al pontefice una maglia rosa.





IL MESSAGGIO DEL PAPA

Leone XIV si è rivolto ai corridori con queste parole: “Vi do il benvenuto in Vaticano, spero che sia una bella giornata. Siete modelli per i giovani di tutto il mondo, perché il Giro non viene visto soltanto in Italia. Vi ringrazio per tutto ciò che fate e per il messaggio che mandate. Spero che, come avete imparato a curare il corpo, sappiate curare anche lo spirito”. Dopo aver parlato in italiano, il Papa ha rivolto lo stesso messaggio anche in lingua inglese poi ha impartito la benedizione a tutto il gruppo, che si è rimesso in sella per affrontare l’ultima tappa di questa edizione numero 108.





ROMA PROTAGONISTA

Per il terzo anno consecutivo, per il suo atto conclusivo, il Giro ha abbracciato la grande bellezza. La passerella conclusiva è stata l’occasione per mostrare ancora una volta a tutto il mondo le bellezze della capitale italiana. Immagini che hanno catturato l’attenzione anche dei non appassionati di ciclismo: la corsa è passata di fianco al Colosseo, ai Fori imperiali, poi ancora Piazza Venezia con l’Altare della Patria, Corso Vittorio Emanuele II, il lungo Tevere, le terme di Caracalla. Il traguardo infine è stato collocato al circo Massimo.





IL PAESE PIU’ BELLO

Da Roma arriva una cartolina rosa e meravigliosa, sintomo di quanto il Giro D’Italia, oltre a essere una grande manifestazione sportiva, sia anche l’occasione per conoscere le bellezze e le eccellenze del nostro paese. Abbiamo toccato luoghi noti in tutto il mondo e al tempo abbiamo scoperto fantastici paesini sconosciuti. Questa è la magia del Giro.