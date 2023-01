Il gruppo irlandese Inhaler a RTL 102.5: «Non è la nostra prima volta in Italia, abbiamo suonato qui lo scorso maggio ma abbiamo visto Milano solo dal finestrino dell’autobus»

Gli Inhaler hanno debuttato nel luglio 2021 con l’album "It Won’t Always Be Like This", raggiungendo la prima posizione sia nel Regno Unito che in Irlanda. "It Won’t Always Be Like This" è diventato l'album di debutto su vinile più venduto da qualsiasi band di questo secolo e ha visto gli Inhaler diventare il primo gruppo irlandese a raggiungere la vetta delle classifiche degli album con un debutto negli ultimi 13 anni.

“Cuts & Bruises”, il nuovo album, arriverà il 17 febbraio 2023 ed è stato anticipato dai singoli “Love Will Get You There” e” These Are The Days”. «“Love Will Get You There” è un brano che ha aiutato un nostro amico che ha vissuto un brutto momento durante il lockdown ma è dedicato un po’ a tutti, l’amore è una cosa che non passa mai di moda». "Cuts & Bruises" contiene 11 tracce ed è stato prodotto dal collaboratore di lunga data Antony Genn.

«Non è la nostra prima volta in Italia, abbiamo suonato qui lo scorso maggio ma abbiamo visto Milano solo dal finestrino dell’autobus», raccontano gli Inhaler ai microfoni di RTL 102.5. Lo scorso maggio la band di Dublino si è esibita sul palco dei Magazzini Generali per la prima e unica tappa italiana del loro tour europeo: «Probabilmente il pubblico più rumoroso che abbiamo avuto» racconta il batterista Ryan McMahon. «Lui si è sentito come John Lennon», aggiunge il cantante Elijah Hewson indicando il compagno Ryan. Il tour ha toccato Regno Unito, Europa e Stati Uniti vendendo oltre 75.000.

Gli Inhaler torneranno in Italia per tre speciali date: il 13 maggio a Bologna, il 14 maggio a Roma e il 16 Maggio a Milano. Inoltre, già annunciati come ospiti speciali, la band tornerà ad aprire i concerti degli Arctic Monkeys nel loro tour europeo del 2023.