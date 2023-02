Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stasera all’Ariston

Amadeus legge un messaggio in Sala Stampa. Parole storiche per il Festival di Sanremo. È emozionatissimo. «Ho il piacere e l'onore di annunciare che stasera sarà presente in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella», annuncia il conduttore. Applauso in sala stampa. Arriva pure Roberto Benigni questa sera all'Ariston, in occasione dei 70 anni della Costituzione italiana. È questo l'ultimo grande annuncio di Amadeus prima dell'inizio del Festival.



In sala stampa al Casinò di Sanremo arriva anche Chiara Ferragni. Sarà lei, stasera, la prima co-conduttrice del Festival con Amadeus e Morandi sul palco dell'Ariston. «Tre storie diverse, anche qui c'è il centro che il Festival rappresenta: essere connessi con il presente guardando al futuro», dice Stefano Coletta, direttore di Rai1.

«Morandi è la storia della nostra musica. Amadeus è l'archetipo di una persona che ha fatto per il servizio pubblico un grande lavoro di perizia musicale con la completezza espressiva guardando i 28 cantanti. La Ferragni è l'idolo dei giovani», puntualizza ancora Coletta.

LE PAROLE DI CHIARA FERRAGNI

«Sono molto emozionata e onorata di essere qui. Non sono attrice e conduttrice, cercherò di portare me stessa. Amadeus e Gianni mi hanno fatto sentire molto accolta, ce la metterò tutta», racconta l'influencer. Che, stavolta, si farà conoscere al grande pubblico di Rai 1 in tv, dal vivo. E non solo attraverso i social (dove è una delle più forti influencer). «Volevo farla cantare, ma ha detto no», svela Morandi. «Forse l'anno prossimo».

Poi la Ferragni continua: «Voglio portare un messaggio. È la mia prima esperienza che faccio in tv, ne ho scelta una che viene vista da poca gente (scherza ndr). Mi auguro di riuscire bene ad esprimere il mio messaggio. Ce la metterò tutta».

AMADEUS ACCOGLIE A BRACCIA APERTE LA FERRAGNI

«Abbiamo incontrato non solo l'imprenditrice, ma anche una bella persona», tuona Amadeus. C'è tanta emozione nel corso della conferenza stampa che si svolge - come sempre - a metà mattinata. Nel corso della prima puntata di Sanremo arriveranno i Pooh, Mahmood e Blanco ed Elena Sofia Ricci. La grande novità di quest'anno è il podio formato da cinque finalisti. La prima e seconda serata votazione affidata alla sala stampa, poi nel corso della terza televoto e domoscopica, nella quarta serata televoto demoscopica e sala stampa. Poi nell'ultima serata, quella della finale, televoto e demoscopica e sala stampa (insieme di nuovo al televoto).