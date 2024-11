Il primo bacio (social) tra Rkomi e Viviana Vogliacco. Le foto diventano virali

Il bacio c'è. E la notizia, che corre in Rete, diventa ufficiale. Rkomi ha trascorso qualche giorno con Viviana Vogliacco a Parigi.

Lei è l'ex finalista di Miss Italia ed ha scelto la capitale francese per trascorrere qualche giornata lontano dai riflettori. Ma è anche il momento del debutto sui social per la coppia, che fa sognare i fan.

Il bacio a Parigi, città degli innamorati per antonomasia. Rkomi e Viviana sui social documentano ogni istante della loro fuga d'amore lasciando parlare le immagini. I due organizzano una visita a Louvre, dove arriva anche il bacio e poi la dedica in aereo. Viviana scrive:

L'ultimo pain au chocolat

CHI E VIVIANA VOGLIACCO?

Viviana Vogliacco ha 26 anni, nata a Bari. Nonna austriaca e nonno della ex Jugoslavia. La sua partecipazione a Miss Italia è datata 2016(quell'anno vinse Rachele Risaliti), ma lei arrivò tra le 10 finaliste. E' stata arbitro di calcio. Ora è al centro del gossip per la storia d'amore con Rkomi, ma non si sa quando i due si siano innamorati. Mistero.

RIASCOLTA L'INTERVISTA A RKOMI

GUARDA LA Suite 102.5 Prime Time Live con Ernia e Rkomi

LEGGI ANCHE - Rkomi a RTL 102.5 racconta l’esperienza di X Factor: “Quando do dei giudizi vorrei non pensare che il tempo sia poco, ho sempre l’ansia di non avere tempo di dire tutto”