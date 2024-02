Il ritorno dei Negramaro a Sanremo con “Ricominciamo tutto”: “Sul palco dell'Ariston senti forza e energia. C’è una magia che fa parte solo di Sanremo”

Dopo aver partecipato nella categoria “nuove proposte” nel 2005 ed essere stati super ospiti nel 2018 e nel 2021, nel 2024 i Negramaro sono tornati in gara al Festival di Sanremo, per la prima volta tra i Big, con il brano “Ricominciamo tutto”. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo, ospiti di RTL 102.5, hanno raccontato l’emozione della prima serata:

«Ieri sera c’è stata una magia, mi sono sentito dentro ad una bolla ancora più grande, come se la canzone fosse uscita da quel posto. Mi sono girato verso la band, cosa che non ho mai fatto durante le prove», racconta Giuliano Sangiorgi.

Il brano, scritto da Giuliano Sangiorgi, è una ballad rock ad alto tasso emotivo. Un climax che vede il sound dei negramaro espandersi in un crescendo di esplosioni sonore e la voce di Giuliano esaltarsi sostenuta dall’orchestra arrangiata dal M° Davide Rossi (il musicista e produttore italiano più volte vincitore ai Grammy Awards che in carriera ha collaborato con i più grandi nomi del panorama internazionale come Coldplay, Ed Sheeran, U2, Depeche Mode, Kanye West, Frank Ocean, The Verve e molti altri). “Ricominciamo tutto” è un inno di speranza, una canzone libera che invita al coraggio di perdonare e perdonarsi, dimenticando il pregiudizi, per rinascere rimanendo puri, come la neve.

«Sanremo è uno dei palchi più impegnativi. È difficile scrivere cosa abbiamo provato, è una bolla spazio-temporale. C’è una magia che fa parte solo di Sanremo, per gli artisti che ha ospitato, per ciò che ha rappresentato. Sul palco senti questa forza e questa energia», continua Andro.





Il tour

E dopo quello di Sanremo, un altro importante ritorno li attende: i palchi degli stadi. La band, la prossima estate, sarà live in un tour evento, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners, che li vedrà esibirsi il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 18 giugno al Blueenergy Stadium Stadio Friuli di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari. Biglietti disponibili su www.friendsandpartners.it





I Negramaro

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.





Testo - "Ricominciamo tutto" - Negramaro

(di Giuliano Sangiorgi

Quanto tempo ti manca per esser pronta?)

Io sono sotto che ti aspetto,

Così ti porto al mare.

Quanto è passato dall’ultima volta

Che mi hai detto, sì, mi hai detto,

Che ti manca il sale

Che brucia le ferite?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo ghiaccio che si scioglie in mezzo al nulla,

In mezzo a tutta quella neve:

Dio, com’eri bella?!

E ogni volta che sembra essere tutto perfetto,

C’è sempre un pezzo

Che ci manca

Anche sotto il tetto:

Non rifacciamo il letto!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente...

Basta saper andare, andare, andare...

Chi se ne frega dove?!”.

Quanto è rimasto addosso di quella rincorsa

Che tu hai preso, sì, mi hai preso,

Solo per poi cantare:

“Discese e risalite”?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo una canzone di Battisti all’alba,

Anche senza “bionde trecce”:

Dio, quanto sei bella?!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente...

Basta saper andare, andare, andare...

Chi se ne frega dove?!”.

Ma a me importa solo di poter restare

Fermo sulle mie gambe, qui, ad aspettare.

E che sia al mare, che sia dove soffia il vento,

Non mi importa:

Ricominciamo tutto!

E chi se ne fotte di tutti quei sogni,

Di una canzone o uno stupido testo?!

Io, qui, ti aspetto!

Dici che poi ti trovo in un cassetto,

Intatto come quel sogno mai fatto?

Scendi, che ti aspetto:

Ricominciamo tutto!

