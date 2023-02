Il terremoto in Turchia e Siria è stato apocalittico, i morti per ora sono 5000, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi

PEGGIO DI UN BOMBARDAMENTO

Le immagini dalla Turchia meridionale e dalla Siria settentrionale mostrano interi quartieri distrutti, edifici che si sono sbriciolati in pochi secondi. Gaziantep sembra sia stata bombardata, ma a scatenarsi questa volta è stata la natura. A peggiorare la situazione il freddo intenso, con neve e temperature che in alcune zone nella notte sono precipitate a dieci gradi sotto lo zero, un problema in più per chi è sopravvissuto ma ha perso tutto. Il bilancio continua ad aggravarsi, a trenta ore dal sisma siamo a oltre 5000 morti. Ma sono ancora numeri provvisori, destinati a crescere, probabilmente a raddoppiare. Si continua a scavare sotto le macerie, ogni tanto si verifica un miracolo, anche stamattina presto a Gaziantep sono stati estratti vivi una donna e i suoi tre figli; altre tre persone sono state salvate ad Adana, erano rimaste intrappolate nel loro palazzo distrutto. Solo in Turchia sono crollati almeno 5800 edifici.





SOCCORSI NON FACILI

In Turchia in poco più di 24 ore sono state salvate circa ottomila persone. Le operazioni di soccorso sono però molto complicate, difficile arrivare nelle zone impervie. Rabbia dei cittadini nella provincia della Turchia meridionale di Hatay che sui social denunciano il fatto che i soccorsi non sono riusciti a raggiungere l'area. I soccorritori impegnati nelle zone terremotate della Siria lavorano in condizioni meteorologiche difficilissime e senza le attrezzature necessarie ad individuare e soccorrere i sopravvissuti tra le macerie. Le operazioni dunque proseguono a rilento. L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che il bilancio delle vittime sia destinato ad aggravarsi ulteriormente, parla di trauma enorme e preannuncia il rischio di malattie da affrontare. Senza dimenticare il fatto che ci sono più di trentamila feriti e non tutte le strutture sanitarie sono operative.