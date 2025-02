Il trailer di "I Fantastici Quattro" raggiunge la cifra di oltre 200 milioni di visualizzazioni nel primo giorno

Nel corso di questa settimana, sui canali dei Marvel Studios, è stato diffuso il primo trailer di “I Fantastici Quattro”, uno dei nuovi titoli che saranno rilasciati nel corso del 2025. Il risultato, i termini di numeri, è stato colossale.

I FANTISTICI QUATTRO, UN LANCIO DA RECORD

Il primo trailer della pellicola in arrivo a giugno nelle sale ha raggiunto 202 milioni di spettatori nelle prime 24 ore su tutte le piattaforme, segnando uno dei migliori decolli per un titolo Marvel Studios nella storia recente, dopo il film da record “Deadpool & Wolverine" dello scorso anno. I membri del cast Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn e Vanessa Kirby si sono recati in Alabama per assistere alla presentazione di un'anteprima del film, che mira a rilanciare l'iconica saga di fumetti. I Marvel Studios di Kevin Feige hanno ottenuto il controllo della serie dei Fantastici Quattro dopo la fusione tra Disney e Fox, che ha restituito loro anche tutti i diritti su Deadpool e gli X-Men. Secondo la Disney, il lancio del trailer ha registrato il maggior numero di visualizzazioni di sempre per uno streaming live Marvel su YouTube, oltre a essere diventato il video di tendenza numero 1 su YouTube. Il lancio del trailer di “Fantastic Four: Gli inizi” è stato anche un trend di punta su X, precedentemente noto come Twitter. Tutto sommato, il volume social ha raggiunto quasi 500.000, più di qualsiasi trailer Marvel al di fuori di Deadpool 3 , che ha debuttato durante la partita del Super Bowl dell'anno scorso. Lo spot di “Fantastici Quattro” anticipa un mondo retrofuturo e un'imminente minaccia da parte di Galactus, uno degli antagonisti più famosi della Marvel.





I FANTASTICI QUATTRO, UNA PIETRA MILIARE

Il film, che uscirà nelle sale nel luglio 2025, è uno dei film Marvel più attesi degli ultimi tempi, poiché i fan hanno atteso per anni che lo studio guidato da Feige realizzasse un film con protagonista la Prima Famiglia Marvel, come è conosciuta la squadra. I Fantastici Quattro sono una pietra miliare dei fumetti Marvel Universe, a partire dal numero 1 del 1961 di Fantastic Four , scritto da Stan Lee e disegnato da Jack Kirby.