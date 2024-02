Il Volo torna a Sanremo con 'Capolavoro': “A Sanremo celebriamo 15 anni di musica insieme”

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno presentato al Festival di Sanremo “Capolavoro”, il brano in gara alla 47esima edizione della kermesse. Il brano è scritto da Edwin Roberts, Stefano Marletta e Michel Tenisci e prodotto da Federico Nardelli e Edwin Roberts. Con “Capolavoro” Piero, Ignazio e Gianluca hanno deciso di festeggiare 15 anni di lunga amicizia e di musica insieme. Il 2024 sarà un anno di importanti traguardi e novità per il trio italiano più famoso nel mondo che pubblicherà il suo nuovo album di inediti e sarà protagonista di un incredibile World Tour.

«Sanremo è sempre un grande palco, ogni volta è sempre forte. Quest’anno è importantissimo per noi, festeggiamo 15 anni insieme, li celebriamo a Sanremo. La forza del gruppo è che si dà forza a vicenda»

Nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio IL VOLO si esibirà con il chitarrista Stef Burns sulle note dell’intramontabile Who Wants To Live Forever dei Queen.





Testo "Capolavoro" - Il Volo

(di E. Roberts - S. Marletta - M. Tenisci

Ed. Music Union/MT Ed. Mus. di Michael Tenisci/Il Volo/ Oracle Ed. Mus. di Ernesto Ginoble - Milano – Roma)

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro

(fonte: TV Sorrisi e Canzoni)