Ilary Blasi a Ponza con le amiche, ma spuntano le telecamere

Tutto top secret. La storia, i retroscena e quanto altro, legato a Ilary Blasi, in un nuovo lavoro in tv. Ci pensa Ivan Rota su Dagospia a parlare del nuovo docu-film Unica 2.0: “Credevate che Unica restasse un progetto unico? Il docufilm in cui Ilary ha trattato di corna, rolex e borse avrà una seconda parte. Ancora una volta alla produzione ci sarà Banijay Italia. Netflix ha pagato 2,2 milioni la prima volta, quanto pagherà adesso?”, fa sapere Rota.

Insomma, l’ex moglie di Totti, che da mesi è al centro del divorzio-show, secondo il sito Today “era a Ponza con le amiche, ma non era sola”. Sempre secondo Today si trovava con la sorella Melory e ad altre amiche e lì c’erano anche le telecamere. “Tutta una squadra pronta per registrare Unica 2“, scrive Today.

IL DIVORZIO MEDIATICO

Alla base di tutto c’è il divorzio mediatico. Totti e Ilary si sono detti addio un anno fa, prima una spifferata-bomba di Dagospia e poi la notizia confermata sui giornali. Tutto si è spostato in tv, tra salotti tv e aule di tribunale.

LE NOTIZIE DI CHI

Il settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis, conferma la tesi legata alla Blasi a Ponza. E scrive: “Ilary e le sue amiche sono sull’isola a parlare, scherzare, fare il bagno. E con loro ci sono quattro telecamere. Dopo il successo di Unica su Netflix, in cui parlava della separazione da Francesco Totti, la Blasi sta girando un nuovo documentario sulla propria vita. Non si chiamerà Unica 2, ma il racconto sarà comunque basato sulla conduttrice, sui suoi affetti, sulla sua rinascita. Unica è andata bene, tutti ne hanno parlato, perché non aggiungere un nuovo capitolo? Protagonista la conduttrice e quella rete di Amiche di salvataggio, per citare il libro di Alessandra Appiano, che ti consolano, che ti spingono a rimetterti in gioco e che sono felici se ritrovi il sorriso. Si tratta di Maria Benedetta Manca, Gloria Adornato, Giorgia Lillo Lori, e la sorella di Ilary, Melory”.