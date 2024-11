Ilary Blasi, dal 9 gennaio la nuova serie su Netflix: per la prima volta in tv insieme a Bastian Muller

Ilary Blasi torna su Netflix. La nuova serie che la vede protagonista si intitola Ilary e sarà disponibile a partire da giovedì 9 gennaio 2025. Il comunicato stampa della piattaforma streaming assicura che in Ilary la conduttrice tv si mostrerà "autentica, brillante e irresistibile, con il suo inconfondibile mix di ironia e fascino". La serie è diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia. Ecco il video social con il quale Netflix ha annunciato la novità.

Le novità rispetto a Unica

Ilary Blasi e la denuncia contro Totti

A novembre 2023 Netflix aveva proposto Unica, che di fatto ha rappresentato la versione dei fatti di Ilary Blasi a proposito della dolorosa separazione dal marito Francesco Totti. Con Ilary, invece, l'obiettivo è offrire agli abbonati della nota piattaforma streaming un racconto inedito della sua “nuova” vita della showgirl. Nel comunicato si legge: "Ilary è una serie divertente, senza filtri, che trascina lo spettatore nel dietro le quinte della vita di una delle più grandi icone della tv italiana. Una donna in grado di far coesistere gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi; che vive ogni giorno della sua vita così come è abituata a raccontarsi: con autoironia e leggerezza". Insieme a Ilary nei cinque episodi compariranno gli amici di sempre e Bastian Muller, ossia il nuovo compagno della conduttrice. Per lui si tratta dell'esordio assoluto in tv. Nella serie l'imprenditore tedesco racconterà anche il primo incontro con Ilary.Soltanto una settimana fa sui quotidiani è rimbalzata la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati dalla Procura di Roma di Francesco Totti, a seguito della denuncia presentata dall'ex moglie Ilary Blasi. Lei sostiene che l'ex capitano giallorosso il 26 maggio 2023 avrebbe lasciato sola a casa per qualche ora la figlia minore Isabel. Presumibilmente in Ilary non ci saranno riferimenti a questa vicenda che, peraltro, potrebbe concludersi con l'archiviazione . E chissà se verrà chiarito il giallo sul pancione e sulla presunta gravidanza, di cui si è parlato negli ultimi giorni