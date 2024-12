Ilary Blasi torna sui social: il video virale su Tik Tok. Sentite cosa dice...

E' sempre la più cliccata in Rete. Perché Ilary Blasi - conduttrice amatissima dal pubblico - resta uno dei personaggi di punta del jet set. Ora pubblica il primo video su TikTok, presentandosi con grande ironia e verve. Ecco cosa dice:

«Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa - dice Ilary nel suo primo video sulla piattaforma - ok, da oggi sono su TikTok».

L'account è @ilary.blasi.official con spunta blu, verificato. Poi continua:

«Voi direte "stica**i", e avete ragione. Aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere. Niente balletti (e niente cose zozze)»

C'è anche chi le chiede di indossare, su TikTok, la maglia della Roma (il riferimento al suo ex marito è chiarissimo). Una pioggia di commenti di like. L'arrivo su TikTok è un vero trionfo per Ilary Blasi.

LA FINE DEL MATRIMONIO CON FRANCESCO TOTTI

La Blasi e Totti sono sicuramente i personaggi dell'anno. La fine del matrimonio con Francesco Totti e tutta la vicenda mediatica degli ultimi mesi. Ora, però, torna su Netflix con una nuova serie, disponibile da giovedì 9 gennaio 2025. Nel comunicato stampa della piattaforma streaming, viene detto che la Blasi sarà "autentica, brillante e irresistibile, con il suo inconfondibile mix di ironia e fascino".

La serie è diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia. Ecco il video social con il quale Netflix ha annunciato la novità.

