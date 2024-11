Ilary Blasi vola a New York con Bastian Muller. Tutto quello che c'è da sapere sulla vacanza lampo Photo Credit: agenzia fotogramma

Lascia Roma per qualche giorno e vola a New York. Ilary Blasi è nella Grande Mela con Bastian Muller. A quanto pare, secondo indiscrezioni, la loro storia d'amore è nata proprio a New York all'ombra dei grattacieli.

Ora, però, a raccontare la fuga d'amore dell'ex di Totti sono i social: dalle Storie di Ilary si vedono grattacieli illuminati, lo smashburger di Shake Shack con le patatine frisé. Ma nella vacanza non c'è traccia di Muller, come mai? Un mistero. Per adesso.

OPERAZIONE REWIND

Anno 2023. La conduttrice aveva pubblicato alcune foto dell'anniversario trascorso a NY con la dedica: “After a year”. L'anno prima, invece, la Blasi era volta negli States con la sorella Silvia e alcuni amici. La Blasi, intanto, si è presa una pausa dalla televisione, anche se qualche settimana l'abbiamo vista alla semifinale di Tu sì que vales su Canale 5.

A New York, i due condividono uno scatto con delle maschere bianche con la scritta a special kind of experience: un'esperienza speciale. Si tratta di una delle tante secret experience che si svolgono proprio nella Grande Mela.

LA SEPARAZIONE DA FRANCESCO TOTTI

Finisce un'epoca. Totti e Ilary si lasciano, la prima indiscrezione viene lanciata da Dagospia (la Bibbia del gossip e il giornale on line restroscenista per antonomasia). Poi arriva la conferma con una nota Ansa. La storia, che ha fatto sognare tutti, tra la Blasi e l'ex capitano della Roma finisce. Cala il sipario.

Spunta anche un'altra notizia legata a Francesco Totti: si parla del suo possibile ritorno in campo. All'età di 48 anni, l'ottavo re di Roma (così amano chiamarlo nella Capitale), potrebbe indossare di nuovo gli scarpini e scendere in campo.

