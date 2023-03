Imprenditore bandito a vita da tutti i voli Ryanair dopo aver litigato con lo steward per l’utilizzo della toilette

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Carlo Chiaravalloti, imprenditore lombardo di 59 anni e possessore di due società di costruzioni, si è visto inserire nella lista dei passeggeri non graditi da Ryanair dopo l’episodio che l’ha coinvolto lo scorso 21 marzo. L’uomo, che viaggia spesso tra Italia e Romania, era un cliente abituale della compagnia aerea.

“Soffro di ipertensione e prendo farmaci diuretici. Per questo acquisto sempre lo stesso posto, il più vicino alla toilette. Martedì, durante il volo, mi sono appisolato e mi sono svegliato all'atterraggio, quando, ormai non era più possibile alzarsi dal posto”. L’imprenditore racconta di “aver avvertito proprio in quel momento” l’urgenza di andare in bagno e di aver spiegato immediatamente la situazione allo steward che stava pulendo i sanitari. L’assistente di volo non ha voluto sentire ragioni, intimando all’uomo di ritornare al suo posto e di non muoversi da lì per via delle regole di sicurezza stringenti legate al decollo e all’atterraggio degli aerei.

L’uomo ha spiegato che “non avrebbe mai disobbedito se non fosse stato per motivi impellenti”, raccontando che “lo steward si era rivolto in maniera molto sgarbata, non comprendendo la situazione” nonostante gli fosse stata mostrata della documentazione medica. A quel punto Chiaravalloti si è rivolto all’assistente di volo insultandolo, ricevendo come risposta il permesso di utilizzare il bagno.

Al momento dell’arrivo a Timisoara, in Romania, sull’aereo è salita la polizia romena, chiedendo all’imprenditore di raccontare ciò che fosse successo, scortandolo fuori dall’aereo. Chiaravalloti è stato rilasciato poco dopo, ma ora accusa la compagnia di avergli procurato un “danno di immagine”.