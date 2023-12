In Colorado Donald Trump dichiarato ineleggibile, il tycoon paga l'assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill

INELEGGIBILE

La decisione della Corte Suprema del Colorado ha applicato il quattordicesimo emendamento, che esclude dalle cariche pubbliche i funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro il governo americano. Per questo Donald Trump è stato considerato ineleggibile e non potrà partecipare alle primarie del Partito Repubblicano il prossimo 5 marzo. Il tycoon paga l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 da parte dei suoi sostenitori, che da lui non vennero certo fermati. Il caso del Colorado ha ovviamente acceso il dibattito politico, negli Stati Uniti e all’estero. I sostenitori di Donald Trump definiscono questa sentenza “sbagliata e antidemocratica”. Altri analisti la ritengono invece una logica e corretta conseguenza dopo i fatti gravissimi di Capitol Hill.

SOLO IN COLORADO

La sentenza si riferisce soltanto al Colorado, che è considerato uno stato saldamente democratico, dove Joe Biden pare destinato a vincere a prescindere dalle vicissitudini di Trump. Ma questa decisione della Corte Suprema potrebbe influenzare anche gli altri stati e potrebbe condizionare la corsa alla Casa Bianca del discusso ex presidente. Casi analoghi, basati sul quattordicesimo emendamento, sono stati promossi in Minnesota e in Michigan ma per ora sono stati respinti. In Colorado il caso è stato portato avanti da un gruppo di elettori del Colorado, aiutati dall'associazione Citizens for Responsibility and Ethics di Washington: la loro tesi, bocciata in prima istanza, è che Trump dovrebbe essere squalificato per aver incitato i suoi sostenitori ad attaccare il Campidoglio nel tentativo fallito di ostacolare il trasferimento del potere a Biden dopo la vittoria delle elezioni del 2020.

LA STORIA

Il quattordicesimo emendamento fu adottato nel 1868, dopo la Guerra civile americana. L'emendamento affronta i diritti di cittadinanza e la pari tutela delle leggi. Ma la sezione terza dell'emendamento afferma che i funzionari pubblici che hanno giurato di sostenere la Costituzione sono banditi da futuri incarichi se coinvolti in una "insurrezione" o "rivolta". La formulazione è considerata vaga e non menziona esplicitamente la presidenza. Finora è stata applicata solo due volte dal 1919. La sezione terza fu introdotta per impedire che qualsiasi funzionario civile o militare che aveva servito negli Stati Uniti prima della Guerra civile riguadagnasse posizioni di autorità se aveva tradito il suo Paese sostenendo la Confederazione sudista.